В сети появились заброшенные автомобили Фукусимы

Автомобили длительное время находятся на заброшенной территории нетронутыми.

В сети появились фотографии заброшенных машин на территории покинутой после аварии Фукусимы. Автомобили никто не охраняет, с 2011 года (в этот год случилась авария на атомной станции) они без дела ржавеют. Находкой поделились в Facebook.

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Фото, сделанные в январе 2020 года, отображают состояние машин. На них нет пыли, они едва тронуты коррозией. После аналогичной аварии на территории Чернобыльской АЭС все было украдено. В Японии люди ушли, оставив все как есть.

Ранее сообщалось, что в Украине продают самодельный кабриолет.