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В сети появились заброшенные автомобили Фукусимы

Комментариев: 1
Автомобили длительное время находятся на заброшенной территории нетронутыми.
В сети появились заброшенные автомобили Фукусимы
В сети появились заброшенные автомобили Фукусимы
Mohd Khairul Mk

В сети появились фотографии заброшенных машин на территории покинутой  после аварии Фукусимы. Автомобили никто не охраняет, с 2011 года (в этот год случилась авария на атомной станции) они без дела ржавеют. Находкой поделились в Facebook.

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Фото, сделанные в январе 2020 года, отображают состояние машин. На них нет пыли, они едва тронуты коррозией.  После аналогичной аварии на территории Чернобыльской АЭС все было украдено. В Японии люди ушли, оставив все как есть.

Ранее сообщалось, что в Украине продают самодельный кабриолет. 

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Теги: Фукусима, заброшенные авто, Япония
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  28.04.2020, 15:12
Оценка:  0
гость
Такой хлам и в Чернобыли не воровали бы в 2020 году
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