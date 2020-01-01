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Доход от налогов на авто в ЕС превышает его бюджет более чем в 2,5 раз

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Налогообложение автомобильной отрасли приносит значительные доходы Европейскому Союзу.
Доход от налогов на авто в ЕС превышает его бюджет более чем в 2,5 раз
Доход от налогов на авто в ЕС превышает его бюджет более чем в 2,5 раз
depositphotos

Прибыль от налогообложения транспортных средств в Европе составила 440 млрд. Это на 3% больше, в сравнении с аналогичным периодом пошлого года. Об этом сообщает Автопром со ссылкой на Европейскую ассоциацию автопроизводителей (ЕАА).

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Суммарные доходы от налогообложения превысили даже бюджет Европейского союза более чем в 2,5 раза. Среди первой пятерки стран-лидеров по доходам от налогообложения:

  • Германия – 93,4 млрд евро
  • Франция - 83,9 млрд евро
  • Италия - 76,3 млрд евро
  • Великобритания -  54,1 млрд евро
  • Испания  -  30,0 млрд евро.

В доходы от налогов учтены: налоги на приобретение ТС, налоги владения и топливный налог.

В ЕАА отметили важность автомобильной отрасли для ЕС. И первостепенной задачей ставят запуск отрасли после кризиса COVID-19.

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Теги: Европейский союз, автопром, доход
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