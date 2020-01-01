Доход от налогов на авто в ЕС превышает его бюджет более чем в 2,5 раз
Прибыль от налогообложения транспортных средств в Европе составила 440 млрд. Это на 3% больше, в сравнении с аналогичным периодом пошлого года. Об этом сообщает Автопром со ссылкой на Европейскую ассоциацию автопроизводителей (ЕАА).
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Суммарные доходы от налогообложения превысили даже бюджет Европейского союза более чем в 2,5 раза. Среди первой пятерки стран-лидеров по доходам от налогообложения:
- Германия – 93,4 млрд евро
- Франция - 83,9 млрд евро
- Италия - 76,3 млрд евро
- Великобритания - 54,1 млрд евро
- Испания - 30,0 млрд евро.
В доходы от налогов учтены: налоги на приобретение ТС, налоги владения и топливный налог.
В ЕАА отметили важность автомобильной отрасли для ЕС. И первостепенной задачей ставят запуск отрасли после кризиса COVID-19.
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