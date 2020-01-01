Рейтинг лучших авто по версии премии "Международный автомобиль года" со времен ее начала.

Американская премия “Международный автомобиль года“ отпраздновала 15 лет в 2020 году. За это время лучшие автомобили были удостоены первых мест по мнению экспертов. Предлагаем вспомнить первую тройку в каждом году.

2005 – Audi A6

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Первый победитель был назван 15 лет назад. В 2005 году лучшим стал седан от Audi. Новинкой того времени стала радиаторная решётка Singleframe, которая и была в Audi A6 (C6). В первую тройку также попали: Porsche 911, Volvo S40/V50.

ТОП лучших автомобилей за последние 15 лет Wikipedia

2006 – BMW 3-й серии

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Хит от немецкого автопроизводителя, который за 9 лет выпуска купили три миллиона человек на планете. Вторая премия отправилась к BMW 3 серии. В первую тройку также попали: Mazda MX-5, Porsche Cayman S.

ТОП лучших автомобилей за последние 15 лет Wikipedia

2007 – Lexus LS460

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Седан четвертого поколения Lexus LX (XF40) одержал победу, хотя был продемонстрирован незадолго до присуждения победителей. Машина предложена производителем, как на бензиновом двигателе, так и на гибридном. Со временем модель получила еще два поколения перевыпуска. В первую тройку также попали: Audi TT, Mini.

ТОП лучших автомобилей за последние 15 лет Wikipedia

2008 – Mazda2

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Компактный хетчбек от японского лидера автопрома по достоинству оценили эксперты премии. Позднее в том же году платформа DE, на которой базировался автомобиль, была использована в перевыпуске Ford “Fiesta“. В первую тройку также попали: Ford Mondeo, Mercedes-Benz C-класса.

ТОП лучших автомобилей за последние 15 лет Wikipedia

2009 – Volkswagen Golf

Шестое поколение полюбившегося всем Golf было признано первым на премии. Также, высоко оценена система безопасности автомобиля. Благодаря семи подушкам безопасности авто получило высший бал по краш-тесту EuroNCAP. В первую тройку также попали: Ford Fiesta, Toyota iQ.

ТОП лучших автомобилей за последние 15 лет Wikipedia

2010 – Volkswagen Polo

Конец десятилетия ознаменовался большим разнообразием в выборе двигателя автомобиля, а первым стал опять автомобиль от автогиганта Volkswagen. В этот раз новинка Polo (6R) пятого поколения очаровала новым дизайном. В первую тройку также попали: Mercedes-Benz E-класса, Toyota Prius.

ТОП лучших автомобилей за последние 15 лет Wikipedia

2011 – Nissan Leaf

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Дебют автомобиля состоялся в 2010 году, а через год он стал первым на премии. Позднее его перевыпустили еще несколько раз. Общий тираж модели разошелся по миру в количестве 500 000 единиц. Изначально автомобиль был представлен как экономичный хетчбек, мощностью 109 лошадиных сил. Максимальная скорость была скромной – 160 км/ч. Большую мощность получило второе поколение авто, его скорость была уже 250 км/ч. В первую тройку также попали: Audi A8, BMW 5-й серии.

ТОП лучших автомобилей за последние 15 лет Wikipedia

2012 – Volkswagen up!

Компактный хетчбек представлен в двух вариантах - с экономичным мотором и 116 сильным двигателем в исполнении GTI. В первую тройку также попали: BMW 3-й серии, Porsche 911.

ТОП лучших автомобилей за последние 15 лет Wikipedia

2013 – Volkswagen Golf

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Победитель мог похвастаться большим разнообразием двигателей, коробок передач и даже кузовов. Седьмое поколение модели можно приобрести в трех-, пяти- и семидверном варианте. В первую тройку также попали: Mercedes-Benz A-класса, Porsche Cayman/Boxster и Toyota GT86/Subaru BRZ.

ТОП лучших автомобилей за последние 15 лет Wikipedia

2014 – Седан Audi A3

Выпущенный как конкурент победителю прошлого года, седан от Audi третьего поколения имеет четыре двери и относится к более роскошному классу. В первую тройку также попали: BMW 4-й серии, Mazda3.

ТОП лучших автомобилей за последние 15 лет Wikipedia

2015 – Mercedes-Benz C-класса

Автомобиль С класса с индексом W205 получил дизайн в духе первых моделей. Победитель премии отличился широким перечнем опций и силовых агрегатов. В первую тройку также попали: Ford Mustang, Volkswagen Passat.

ТОП лучших автомобилей за последние 15 лет Wikipedia

2016 – Mazda MX-5

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Японский родстер 4 поколения MX-5 (ND) был назван лучшим в год своего дебюта. Автомобиль предлагался с двумя вариантами двигателя – 1,5 и 2,0 л. Коробку передач также можно было выбрать – автомат или механика. Машина считается одним из самых доступных спорткаров с экономичным расходов топлива. В первую тройку также попали: Audi A4/A4 Avant, Mercedes-Benz GLC.

ТОП лучших автомобилей за последние 15 лет Wikipedia

2017 – Jaguar F-Pace

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F-Pace был не только первым кроссовером Jaguar, но и первым SUV, ставшим обладателем премии WCOTY. Отличительная особенность модели в объемах предлагаемых двигателей. Бензиновый или дизельный он имеет диапазон объема от 2 до 5 литров. В первую тройку также попали: Audi Q5, Volkswagen Tiguan.

ТОП лучших автомобилей за последние 15 лет Wikipedia

2018 – Volvo XC60

Одержавший победу кроссовер от Volvo XC60 второго поколения открыл победное шествие своего вида на премии. В первую тройку также попали: Mazda CX-5, Range Rover Velar.

ТОП лучших автомобилей за последние 15 лет Wikipedia

2019 – Jaguar I-Pace

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Электрический кроссовер Jaguar I-Pace имеет 400-сильный двигатель и представляет собой традиционный автомобиль, в котором преобладает форма. В первую тройку также попали: Audi e-tron, Volvo S60/V60.

ТОП лучших автомобилей за последние 15 лет Wikipedia

2020 - Kia Telluride

По итогам голосования в 2020-м им стал большой кроссовер Kia Telluride. В финале корейская модель опередила сразу двух фаворитов из Японии – Mazda3 и Mazda CX-30.

ТОП лучших автомобилей за последние 15 лет Wikipedia

За время премии четырежды одерживали победу автомобили от концерна Volkswagen, что стало большинством среди победителей одного бренда.

Ранее сообщалось, что назван лучший автомобиль 2020 года.