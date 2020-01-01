ТОП лучших автомобилей за последние 15 лет
Американская премия “Международный автомобиль года“ отпраздновала 15 лет в 2020 году. За это время лучшие автомобили были удостоены первых мест по мнению экспертов. Предлагаем вспомнить первую тройку в каждом году.
2005 – Audi A6
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Первый победитель был назван 15 лет назад. В 2005 году лучшим стал седан от Audi. Новинкой того времени стала радиаторная решётка Singleframe, которая и была в Audi A6 (C6). В первую тройку также попали: Porsche 911, Volvo S40/V50.
2006 – BMW 3-й серии
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Хит от немецкого автопроизводителя, который за 9 лет выпуска купили три миллиона человек на планете. Вторая премия отправилась к BMW 3 серии. В первую тройку также попали: Mazda MX-5, Porsche Cayman S.
2007 – Lexus LS460
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Седан четвертого поколения Lexus LX (XF40) одержал победу, хотя был продемонстрирован незадолго до присуждения победителей. Машина предложена производителем, как на бензиновом двигателе, так и на гибридном. Со временем модель получила еще два поколения перевыпуска. В первую тройку также попали: Audi TT, Mini.
2008 – Mazda2
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Компактный хетчбек от японского лидера автопрома по достоинству оценили эксперты премии. Позднее в том же году платформа DE, на которой базировался автомобиль, была использована в перевыпуске Ford “Fiesta“. В первую тройку также попали: Ford Mondeo, Mercedes-Benz C-класса.
2009 – Volkswagen Golf
Шестое поколение полюбившегося всем Golf было признано первым на премии. Также, высоко оценена система безопасности автомобиля. Благодаря семи подушкам безопасности авто получило высший бал по краш-тесту EuroNCAP. В первую тройку также попали: Ford Fiesta, Toyota iQ.
2010 – Volkswagen Polo
Конец десятилетия ознаменовался большим разнообразием в выборе двигателя автомобиля, а первым стал опять автомобиль от автогиганта Volkswagen. В этот раз новинка Polo (6R) пятого поколения очаровала новым дизайном. В первую тройку также попали: Mercedes-Benz E-класса, Toyota Prius.
2011 – Nissan Leaf
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Дебют автомобиля состоялся в 2010 году, а через год он стал первым на премии. Позднее его перевыпустили еще несколько раз. Общий тираж модели разошелся по миру в количестве 500 000 единиц. Изначально автомобиль был представлен как экономичный хетчбек, мощностью 109 лошадиных сил. Максимальная скорость была скромной – 160 км/ч. Большую мощность получило второе поколение авто, его скорость была уже 250 км/ч. В первую тройку также попали: Audi A8, BMW 5-й серии.
2012 – Volkswagen up!
Компактный хетчбек представлен в двух вариантах - с экономичным мотором и 116 сильным двигателем в исполнении GTI. В первую тройку также попали: BMW 3-й серии, Porsche 911.
2013 – Volkswagen Golf
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Победитель мог похвастаться большим разнообразием двигателей, коробок передач и даже кузовов. Седьмое поколение модели можно приобрести в трех-, пяти- и семидверном варианте. В первую тройку также попали: Mercedes-Benz A-класса, Porsche Cayman/Boxster и Toyota GT86/Subaru BRZ.
2014 – Седан Audi A3
Выпущенный как конкурент победителю прошлого года, седан от Audi третьего поколения имеет четыре двери и относится к более роскошному классу. В первую тройку также попали: BMW 4-й серии, Mazda3.
2015 – Mercedes-Benz C-класса
Автомобиль С класса с индексом W205 получил дизайн в духе первых моделей. Победитель премии отличился широким перечнем опций и силовых агрегатов. В первую тройку также попали: Ford Mustang, Volkswagen Passat.
2016 – Mazda MX-5
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Японский родстер 4 поколения MX-5 (ND) был назван лучшим в год своего дебюта. Автомобиль предлагался с двумя вариантами двигателя – 1,5 и 2,0 л. Коробку передач также можно было выбрать – автомат или механика. Машина считается одним из самых доступных спорткаров с экономичным расходов топлива. В первую тройку также попали: Audi A4/A4 Avant, Mercedes-Benz GLC.
2017 – Jaguar F-Pace
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F-Pace был не только первым кроссовером Jaguar, но и первым SUV, ставшим обладателем премии WCOTY. Отличительная особенность модели в объемах предлагаемых двигателей. Бензиновый или дизельный он имеет диапазон объема от 2 до 5 литров. В первую тройку также попали: Audi Q5, Volkswagen Tiguan.
2018 – Volvo XC60
Одержавший победу кроссовер от Volvo XC60 второго поколения открыл победное шествие своего вида на премии. В первую тройку также попали: Mazda CX-5, Range Rover Velar.
2019 – Jaguar I-Pace
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Электрический кроссовер Jaguar I-Pace имеет 400-сильный двигатель и представляет собой традиционный автомобиль, в котором преобладает форма. В первую тройку также попали: Audi e-tron, Volvo S60/V60.
2020 - Kia Telluride
По итогам голосования в 2020-м им стал большой кроссовер Kia Telluride. В финале корейская модель опередила сразу двух фаворитов из Японии – Mazda3 и Mazda CX-30.
За время премии четырежды одерживали победу автомобили от концерна Volkswagen, что стало большинством среди победителей одного бренда.
Ранее сообщалось, что назван лучший автомобиль 2020 года.
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