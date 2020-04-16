Кроссоверы отличаются повышенной безопасностью и представлены в различных категориях цен.

Кроссовер отличается своей вместительностью и очень популярен в качестве семейного автомобиля. Он одинаково хорош как в городе, так и за его пределами. Предлагаем вам подборку из семи наиболее популярных кроссоверов последнего времени. Все они имеют высокий класс безопасности не только для водителя, но и детей. Ведь маленькие пассажиры не редкие гости кроссоверов.

Skoda Kodiaq

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Выпущен впервые в 2016 году, кроссовер представлен в двух версиях – пяти и семиместной. Автомобиль получил неоднозначные отзывы после выпуска. Кто-то посчитал его излишне классическим, без новшеств. Однако, имеются у него в наличии и премии в категории лучшего кроссовера.

Средняя стоимость автомобиля 30-50 тысяч долларов.

ТОП-7 популярных кроссоверов Wikipedia

Audi Q5

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Автомобиль выпускается уже в двух поколениях. Впервые выпущен в 2008 году. В рейтингах разных стран он неоднократно получал признание как самый надежный автомобиль до семи лет эксплуатации.

Средняя стоимость автомобиля 60 тыс долларов.

ТОП-7 популярных кроссоверов Wikipedia

BMW X3

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Немецкий кроссовер класса люкс, выпущен впервые в 2003 году. С момента выпуска автомобиль получил еще два перевыпуска. Отличается своими компактными размерами и высокими показателями надежности.

Средняя стоимость 50 тыс долларов.

ТОП-7 популярных кроссоверов Wikipedia

Mercedes-Benz GLC

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Впервые выпущен в 2015 году. Mercedes-Benz GLC-класс получил премию Euro NCAP в 2015 году как лучший автомобиль в своём классе - “Малый паркетник“.

Цена автомобиля стартует от 50 тыс долларов.

ТОП-7 популярных кроссоверов Wikipedia

Alfa Romeo Stelvio

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Впервые выпущен в 2016 году, автомобиль также относится к классу компактных кроссоверов. Интересным является то, что кроссовер имеет задний привод.

Стоимость автомобиля около 40-50 тыс долларов.

ТОП-7 популярных кроссоверов Wikipedia

Land Rover Discovery Sport

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Самый опытный из всех представленных в подборке кроссоверов. Выпускался в пяти поколениях, первое из которых реализовано в 1989 году. Относится к среднегабаритным кроссоверам и пользуется популярностью долгие годы.

Цена автомобиля варьируется в диапазоне 40-60 тысяч долл.

ТОП-7 популярных кроссоверов Wikipedia

Jaguar F-Pace диапазон цен 40-60 тыс долл.

Кроссовер класса люкс, выпущен в 2016 году. Любопытно, что кузов автомобиля состоит на 80% из алюминия, а остальные 20% - композитные материалы. Это делает автомобиль гораздо легче своих собратьев.

Диапазон цен на авто 40-60 тыс долл.

ТОП-7 популярных кроссоверов Wikipedia

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