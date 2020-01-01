Использование средств индивидуальной защиты будет обязательным.

В Мининфраструктуры готовятся к запуску транспорта после карантина mtu.gov.ua

В министерстве прилагают все усилия для начала работы транспорта после окончания карантина. Условия пользования транспортом останутся прежними – использование маски и дезинфекторов. Об этом сообщил министр Владислав Криклий на встрече с иностранными перевозчиками.

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Глава Мининфраструктуры сообщил, что в министерстве разработали ряд предложений по возобновлению работы транспорта и возлагают надежды на конструктивное решение проблемы. Ведь люди нуждаются не только в защите от вируса, но и обеспечении работы транспорта.

Также он акцентировал внимание на важности запуска пассажирского транспорта в безопасном формате. Маски и дезинфекторы останутся с нами даже после возобновления сообщения.

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