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В Мининфраструктуры готовятся к запуску транспорта после карантина

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Использование средств индивидуальной защиты будет обязательным.
В Мининфраструктуры готовятся к запуску транспорта после карантина
В Мининфраструктуры готовятся к запуску транспорта после карантина
mtu.gov.ua

В министерстве прилагают все усилия для начала работы транспорта после окончания карантина. Условия пользования транспортом останутся прежними – использование маски и дезинфекторов. Об этом сообщил министр Владислав Криклий на встрече с иностранными перевозчиками.

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Глава Мининфраструктуры сообщил, что в министерстве разработали ряд предложений по возобновлению работы транспорта и возлагают надежды на конструктивное решение проблемы. Ведь люди нуждаются не только в защите от вируса, но и обеспечении работы транспорта.

Также он акцентировал внимание на важности запуска пассажирского транспорта в безопасном формате. Маски и дезинфекторы останутся с нами даже после возобновления сообщения.

Ранее мы сообщали, в каких ситуациях пешеход несет ответственность за нарушение ПДД. 

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Теги: Криклий, Карантин, пассажирский транспорт
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