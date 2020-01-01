В Украине стали меньше покупать дизельные авто: Детали

Доля бензиновых легковушек увеличилась на рынке за счет снижения долей дизельных машин и авто с ГБО.

Снижение продаж новых легковых автомобилей за 4 месяца 2020 года составило -5% по сравнению с прошлогодним периодом. Внутри самого рынка наблюдаются разные показатели по видам ТС. Об этом сообщает Автопром.

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Легковые автомобили на бензиновом двигателе по-прежнему в большинстве. Доля рынка в сравнении с прошлогодним аналогичным периодом “подросла“ с 57% до 64%. В 2020 году бензиновых легковых автомобилей зарегистрировано 15,3 тыс единиц.

Рост показали и продажи гибридных автомобилей. За четыре месяца 2020 года зарегистрировано 979 единиц, против 850 в 2019-м. Это позволило увеличить долю гибридов на рынке Украины с 3% до 4%.

Электрокаров приобрели 154 единицы, что всего на 5 штук меньше, чем в 2019 году.

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Аутсайдерами на рынке 2020 года стали дизельные легковые автомобили и авто с газобалонным оборудованием. Дизельных ТС зарегистрировано 7,2 тыс единиц против 8,5 в прошлогоднем периоде. При этом доля рынка таких машин уменьшилась с 34% до 30%. Легковые авто с ГБО покупали на 75% меньше, чем в 2019 году. С начала текущего года было зарегистрировано всего 343 новых легковых авто с ГБО. Как следствие, их доля на рынке сократилась с 5% до 1,4%.

Ранее мы сообщали, что Украину ждет обвал цен на автомобили. Эксперты считают, что падение в размере 15-20% стоит ждать осенью.