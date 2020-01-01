В Одессе клиентку такси ограбили на 72 тысячи гривен

Клиентка такси уснула в пути, чем решила воспользоваться водитель.

В Одессе жительница Суворовского района вызвала поздно ночью такси. В пути женщина уснула, а водительница обокрала ее. Об этом сообщает Национальная полиция Одесской области.

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Злоумышленница достала из сумки потерпевшей карту и телефон, после чего перевела на свой личный счет 72 000 грн. По сообщению полиции, 32-летняя женщина-водитель призналась в содеянном.

Ей объявлено подозрение по ст 185, ч1,2 и ст 357 ч1 Уголовного кодекса. Наказанием за кражу может стать лишение свободы сроком до пяти лет.

Ранее мы сообщали, что такси разрешили ездить по полосе движения общественного транспорта.