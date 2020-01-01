Пользоваться дополнительными автобусами по-прежнему можно только по спецпропуску.

В Киеве запустят три новых маршрута автобусов с 19 мая (иллюстративное фото) depositphotos

Во вторник, 19 мая, в Киеве запустят три специальных рейса автобусных перевозок. Об этом сообщил заместитель главы КГГА Александр Густелев.

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Маршруты автобусов № 37,42 и 104 будут перевозить киевлян в районах Чайки, Бортничи и разгрузят транспортное сообщение между Днепровским и Дарницким районами.

Маршруты:

В Киеве запустят три новых маршрута автобусов с 19 мая Скриншот

В мэрии напомнили, что пользоваться общественным транспортом в Киеве можно только по предъявлению специального пропуска, который имеют особые группы сотрудников стратегически важных предприятий.

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Ранее в мэрии сообщали, что с 22 мая планируется возобновление обычного режима работы наземного общественного транспорта. Мэр Виталий Кличко готов возобновить и работу метро с 25 мая, но на это требуется соответствующее разрешение Кабмина.

Ранее мы сообщали, что мер опроверг информацию о возможном подорожании проезда в столичном транспорте.