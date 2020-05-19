Дизельное топливо и бензин сохраняют свою стоимость. Сжиженный газ подорожал за неделю в среднем на 60 копеек.

Газ подорожал, что будет с ценами на бензин: Прогноз экспертов depositphotos

За неделю сжиженный газ на АЗС страны подорожал на 70 коп/л. Дизельное топливо и бензин пока не повысились в цене. Ценовая политика по стране в целом неоднозначная. Об этом сообщает Сегодня.

В одних областях топливо подорожало, в других подешевело.

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Аналитики считают, что такая ценовая нестабильность является предвестником увеличения цен. Этому способствует и остановка падения цены на нефть. Также ослабление карантина в Украине увеличило спрос на топливо.

Цены на топливо 12-18 мая 2020 года

Цена на бензин марки А-92 составляет в среднем 20,8 грн/л.

Средняя стоимость бензина марки А-95 по стране равна 21,83 грн/л.

Дизельное топливо в среднем по стране стоит 21,26 грн/л.

Сжиженный газ - за указанный период рост цены составил 0,65 копеек и равен в среднем 8,89 грн/л.

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Эксперты топливного рынка уверены, что снижение цен на топливо закончилось. Глава автоконсалтинговой компании “А-95“ Сергей Куюн считает, что росту цен на топливо способствует стабильный рост цен на нефтепродукты.

За неделю цены в опте выросли на 20-30 долларов за тонну“ – отметил Сергей Куюн.

Замдиректора Научно-технического центра “Психея“ Геннадий Рябцев отметил, что трехнедельный рост котировок нефти уже повысил стоимость топлива в закупке на 5%. Однако из-за больших запасов топлива пока цены не изменились.

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Касательно газа ситуация иная. После окончания майских праздников образовался дефицит предложений, и цены пошли вверх. Стоимость в опте практически удвоилась, однако благодаря остаткам ресурса, подорожание пока составляет 8%. Но это не предел.

На будущую неделю эксперты прогнозируют дальнейший рост стоимости газа, цены на бензин и дизельное топливо пока останутся неизменными.

Ранее мы сообщали, что за два года цены на топливо в Украине упали на 11 грн.