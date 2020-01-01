Сколько авто закреплено за государственным аппаратом Украины: Инфографика

Автомобили, которые служат на благо государства, имеют различные марки от Daewoo до автомобилей класса люкс.

Количество автомобилей на балансе ВРУ, министерств и Президента Украины, а также расходы на них изучили журналисты проекта “Схемы“. Об этом сообщает “Радио свобода“.

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Детальному изучению подверглись автопарки ведомств, но не все смогли предоставить полную информацию.

Так, на балансе Верховной Рады числится 187 единиц подвижного состава, в Министерстве иностранных дел – 10, среди которых есть даже трактор. Автобаза Президента на 1 мая 2020 года состоит из 232 автомобилей, среди которых Мercedes-Benz, Range Rover, BMW, Toyota, Volkswagen, Škoda и Ford. Среди автомобилей есть и новые машины и авто 20-ти летней давности. Расходы на содержание представлены за последние два года и часть текущего.

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Органы внутренних дел и силовые ведомства не смогли предоставить информацию о расходах на подвижной состав сославшись на отсутствие системного учета затрат. Часть расходов на содержание парка СБУ не может быть рассекречена по причине использования автомобилей в разведывательных и других секретных работах.

Ранее мы сообщали, что бывший премьер Яценюк уменьшил свой кортеж.