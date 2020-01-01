Кто помог сбежать главе альянса Renault-Nissan-Mitsubishi: Подробности

Бывший спецназовец из США с сыном возможно помогли сбежать бывшему главе альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.

Спецслужбы США задержали двух лиц, которых подозревают в организации и помощи побега Карлоса Гона из Японии. Об этом сообщает Автопром со ссылкой на иностранные СМИ.

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Бывший ветеран спецназа армии США Майкл Тейлор и его сын Питер были замечены в Японии во время исчезновения Гона. Власти Японии заявили о подготовке запроса на выдачу арестованных в США.

Майкл Тейлор после ухода из спецслужб основал частную охранную компанию. Позднее он посетил Японию за день до побега Гона, а его сын и третий соучастник – в день побега. Компания злоумышленников встретилась в доме отпущенного под залог Карлоса Гона. Затем бывшего главу альянса спрятали в футляр от музыкального инструмента и переправили на частном самолете в Турцию.

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Карлос Гон - экс глава компаний Renault и Nissan; в прошлом глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Заявление компании о махинациях Карлоса Гона спровоцировало падение акций на 12% в конце 2018 года. Разыскивается Интерполом за сокрытие доходов и использование доходов компании в личных целях.

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