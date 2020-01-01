ТОП-10 экономичных автомобилей

Экономичной машина может быть в любом классе.

Выбрать экономичный автомобиль в любом классе можно на основе характеристик расхода топлива, типа двигателя и выбросов в атмосферу. Эксперты выделили лучших в своем классе согласно европейскому ездовому циклу.

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В подборке представлены все классы легковых машин - от компактов до представительских авто.

Opel Corsa 1.2

В современных моделях марки все чаще встречаются гибридные силовые установки. Так и в Opel Corsa 1.2 представлен подобный агрегат, который позволяет экономить горючее. Так, компактный автомобиль В-класса расходует 4 л на 100 км пробега при мощности в 155 лошадиных сил. Вредные выбросы в атмосферу равны CO2: 92 г/км.

Стоимость нового автомобиля - от 400 000 грн.

Opel Corsa depositphotos

Ford Fiesta 1.0 EcoBoost

Среди компактов на бензине одним из лучших стал Fiesta с литровой турботройкой. Максимальная мощность машины 155 лошадиных сил, для 100 км пробега достаточно 4 литров топлива. Силовая установка дополнена гибридной системой. Выбросы СО2 в атмосферу равны 92 г/км.

Стоимость автомобиля 2019 года выпуска стартует от 500 000 грн.

Ford Fiesta 1.0 EcoBoost depositphotos

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Peugeot 208 BlueHDi 100 и Opel Corsa 1.5 Diesel

Среди компактов с дизельным мотором лидерство получили Peugeot 208 и Opel Corsa. Характеристики машин равны - оба ТС имеют 1,5 л объем двигателя мощностью в 105 лошадиных сил, расходуют при этом около 3,2 л солярки на 100 км. Вредные выбросы авто равны CO2: 85 г/км.

Стоимость нового автомобиля - от 400 000 грн.

Peugeot 208 BlueHDi 100 depositphotos

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Toyota Yaris Hybrid

Компактный Toyota Yaris Hybrid отличается от соседей по классу большей экономностью даже, чем дизельные двигатели. Новинка от японской марки имеет очень экономичный расход топлива в 2,9 л/100 км. Такой результат достигнут благодаря разумной компоновке гибридных установок авто. Объем двигателя ТС 1,5 л, мощность 116 лошадиных сил, выбросы в атмосферу CO2 - 64 г/км.

Стоимость автомобиля с 2017 года выпуска - от 300 000 грн.

Toyota Yaris Hybrid depositphotos

Toyota Prius

Еще один японец, но уже в классе “гольф“ (С-класс). Авто способно похвастаться малым расходом в своем сегменте. Автомобиль потребляет около 3,3 литра топлива на 100 километров пробега. Лучше показал себя бензиновый мотор, но дизельный вариант совсем немного уступает ему.

Наступает на пятки Prius гибридная Corolla. Здесь расход всего на 0,3 л больше – 3,6 л/100 км пробега. Вредные выбросы в атмосферу CO2 равны 75 г/км.

Стоимость автомобиля с пробегом стартует от 135 000 грн, за новый просят 700 000 грн.

Toyota Prius depositphotos

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Ford Focus 1.0 EcoBoost Hybrid

Автомобиль С-класса получил гибридную силовую установку мощностью в 155 лошадиных сил, как у меньшей по размеру Ford Fiesta. Расход бензина на 100 км пробега равен 4,1 л, а выбросы CO2 - 93 г/км.

Практически равные характеристики Focus имеет Opel Astra 1.2 Direct Injection Turbo с расходом 4,3 л, при выбросах 99 г/км CO2.

Стоимость автомобиля 2019 года выпуска стартует от 500 000 грн.

Ford Focus 1.0 EcoBoost Hybrid depositphotos

Ford Mondeo Hybrid

Среди автомобилей D-класса отличился гибридный Ford Mondeo. В автомобиле мощность 187 лошадиных сил, а расход при этом равен 4,1 л/100 км пробега. Вредные выбросы в атмосферу CO2 - 94 г/км.

Стоимость автомобиля с пробегом стартует от 500 000 грн, за новый просят до 1 миллиона грн.

Ford Mondeo Hybrid depositphotos

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Peugeot 508 BlueHDi 130 EAT8

Автомобиль имеет мощность в 131 лошадиную силу, 1,5 л дизельный мотор. Для автомобиля класса D расход в машины приемлемый – 3,5 л на 100 километров пробега. Выбросы СО2 при этом 92 г/км.

Стоимость нового автомобиля стартует от 800 000 грн.

Peugeot 508 depositphotos

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Toyota Camry Hybrid

Экономичный представитель бизнес-класса представлен на рынках Северной Америки и Японии. Расход у машины всего 4,3 л/100 км. Силовой агрегат гибрида представлен 2,5 бензиновой четверкой и электромотором, общей мощностью в 218 лошадиных сил. Вредные выбросы в атмосферу CO2 равны 98 г/км.

Стоимость авто с пробегом от 500 000 грн (2016 год выпуска), новый автомобиль можно купить от 900 000 грн.

Toyota Camry Hybrid Wikipedia

BMW 520d

Модель получила признание в экономичности сразу в двух категориях. Дизельный седан получил 48-вольтовую силовую установку, а расход топлива составил 4,1 л/100 км пробега. Универсал этой же модели расходует чуть больше – 4,3 л/100 км. Вредные выбросы у седана равны 108 г/км.

Стоимость авто с пробегом обойдется в 500 000 грн (2013 год выпуска), а новый около 1,5 миллиона гривен.

BMW 520d depositphotos

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