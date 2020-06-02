Стало известно, какими авто владеет Александр Ткаченко

В семье Ткаченко есть несколько BMW.

Народный депутат от Слуги народа и бывший генеральный директор холдинга 1+1 Александр Ткаченко опубликовал свою декларацию за 2019 год. Соответствующие данные обнародованы на сайте НАЗК.

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Нардепу принадлежит квартира в столице на 132,7 кв м (миллион 600 тыс грн), дача на 267,3 кв м (10 млн грн), земля 1459 на кв м (больше миллиона гривен) и административным домом на 396,7 кв м (стоимость неизвестна). Супруга народного избранника владеет одной квартирой в Киеве на 45,7 кв м (млн грн).

Анне Ткаченко принадлежит роскошный кулон с бриллиантом стоимостью в 600 тыс грн

Автомобили Александра Ткаченко

Народный депутат задекларировал служебный автомобиль, выданный еще холдингом 1+1. Это Range Rover Sport 2013 года выпуска.

Первое поколение Range Rover Sport (иллюстративное фото) Вики

15 августа 2019 года Ткаченко получил в пользование еще один Range Rover Sport. Данная машина уже 2019 года выпуска.

Второе поколение Range Rover Sport (иллюстративное фото) Вики

Жена Ткаченко является поклонницей BMW. Анна владеет BMW 525 2006 года выпуска стоимостью в 163 тыс грн.

BMW 525 (иллюстративное фото) Скриншот

Анна Ткаченко также владеет роскошным BMW X5 2016 года выпуска стоимостью в один миллион и 800 тыс грн.

BMW X5 (иллюстративное фото) Вики

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Александр Ткаченко задекларировал заработную плату в холдинге в размере 3,6 млн грн, а также в ВР - 170 тыс грн. Супруга Ткаченко заработала 1,6 млн грн. Также пара получила существенные доходы от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав.

Наличными Александр хранит 400 тыс долл, его жена - 31 тыс долл. Согласно декларации, большую часть сбережений супруги хранят на банковских счетах.

Ранее сообщалось о том, что задекларировал нардеп от СН Николай Тищенко.