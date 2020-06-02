Стало известно, какими авто владеет Александр Ткаченко
Народный депутат от Слуги народа и бывший генеральный директор холдинга 1+1 Александр Ткаченко опубликовал свою декларацию за 2019 год. Соответствующие данные обнародованы на сайте НАЗК.
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Нардепу принадлежит квартира в столице на 132,7 кв м (миллион 600 тыс грн), дача на 267,3 кв м (10 млн грн), земля 1459 на кв м (больше миллиона гривен) и административным домом на 396,7 кв м (стоимость неизвестна). Супруга народного избранника владеет одной квартирой в Киеве на 45,7 кв м (млн грн).
Анне Ткаченко принадлежит роскошный кулон с бриллиантом стоимостью в 600 тыс грн
Автомобили Александра Ткаченко
Народный депутат задекларировал служебный автомобиль, выданный еще холдингом 1+1. Это Range Rover Sport 2013 года выпуска.
15 августа 2019 года Ткаченко получил в пользование еще один Range Rover Sport. Данная машина уже 2019 года выпуска.
Жена Ткаченко является поклонницей BMW. Анна владеет BMW 525 2006 года выпуска стоимостью в 163 тыс грн.
Анна Ткаченко также владеет роскошным BMW X5 2016 года выпуска стоимостью в один миллион и 800 тыс грн.
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Александр Ткаченко задекларировал заработную плату в холдинге в размере 3,6 млн грн, а также в ВР - 170 тыс грн. Супруга Ткаченко заработала 1,6 млн грн. Также пара получила существенные доходы от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав.
Наличными Александр хранит 400 тыс долл, его жена - 31 тыс долл. Согласно декларации, большую часть сбережений супруги хранят на банковских счетах.
Ранее сообщалось о том, что задекларировал нардеп от СН Николай Тищенко.
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