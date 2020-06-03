Внедорожник за полмиллиона долларов заметили в Житомире
Шикарный внедорожник Rolls-Royce Cullinan заметили автолюбители в Житомире. Машина, стоимостью около 450 тыс долларов имела красные номерные знаки. Видимо, авто только доставили владельцу.
Читай также: На чем ездят звезды: Светлана Лобода
Для небольшого украинского городка это авто второе по стоимости. Ранее в Житомире был замечен Bugatti Chiron, который также принадлежит одному из горожан.
Автомобиль имеет 6,75 литровый двигатель V12. Мощность авто равна 571 лошадиных сил, максимальная скорость 250 км/ч.
💥Наверное — это самый дорогой автомобиль, который был замечен в Житомире (после 🇫🇷 Bugatti Chiron, конечно). ⠀ 🇬🇧 Rolls-Royce Cullinan. ⠀ Photo: @nazarvasitsov Edit: @luxcar_of_ua ___ #Ukraine #Kiev #lviv #odessa #kharkiv #dnipro #coolcars #cars #amazingcars #sportcars #supercars #carspoting #luxury #spots #vehicles #autogespot #carphotography #carlifestyle #rollsroyce #rollsroycecullinan #cullinan #rr #житомир #Ukrainecars
Ранее мы подробно сообщали про разрешенную скорость в Украине 2020.
Полная версия правил