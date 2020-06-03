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Внедорожник за полмиллиона долларов заметили в Житомире

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Видимо, новинку только доставили владельцу.
Внедорожник за полмиллиона долларов заметили в Житомире
Внедорожник за полмиллиона долларов заметили в Житомире
Скриншот

Шикарный внедорожник Rolls-Royce Cullinan заметили автолюбители в Житомире. Машина, стоимостью около 450 тыс долларов имела красные номерные знаки. Видимо, авто только доставили владельцу.

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Для небольшого украинского городка это авто второе по стоимости. Ранее в Житомире был замечен Bugatti Chiron, который также принадлежит одному из горожан.

 Автомобиль имеет 6,75 литровый двигатель V12. Мощность авто равна 571 лошадиных сил, максимальная скорость 250 км/ч.

Ранее мы подробно сообщали про разрешенную скорость в Украине 2020.

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Теги: Rolls Royce, Житомир, внедорожник, новинка
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  04.06.2020, 18:19
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гость
Очень хорошая крыша у этого "владельца" - пейсато-массонская, или наркота.
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