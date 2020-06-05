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В Украине усложнят получение прав на вождение: Законопроект

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Ответственность при сдаче на права будут также нести экзаменаторы.
В Украине усложнят получение прав на вождение: Законопроект
В Украине усложнят получение прав на вождение: Законопроект
depositphotos

Депутаты хотят усложнить процедуру получения прав на вождение автомобилем. В Раде зарегистрирован законопроект №3569, который изменит существующий институт в случае его принятия. Документом закреплены такие нововведения:

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  • в теоретическую часть включат расширенные знания, а не только правила ПДД. Специалисты, которые занимаются подготовкой и переподготовкой водителей, должны в обязательном порядке иметь аттестат государственного образца;
  • повышение уровня водителей категории С1 и выше должны проводить исключительно учреждения, имеющие сертификат;
  • допускать будущего водителя к сдаче практической части следует только после сданной теории. Преподавателей, обучающих абитуриентов, следует привлечь к ответственности за вложенные знания;
  • преподаватель и экзаменатор не могут быть одним лицом. Деятельность экзаменаторов следует контролировать на государственном уровне, в случае неправомерности – лишать лицензии;

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  • экзаменатору следует иметь при себе страховку на случай непредвиденных ситуаций. Также, следует фиксировать на видео процесс сдачи теоретической части экзамена, а после хранить запись не менее трех лет.

Авторы законопроекта уверены, что такие нововведения повысят уровень ответственности у лиц, проводящих обучение вождению и контроль знаний. А также повысят общее качество вождения водителей, что снизит травматизм и аварийность на дорогах.

Ранее мы сообщали, что благодаря системе видеофиксации нарушений ПДД снизилось количество нарушений на дороге. 

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Теги: экзамен, права, сдать на права, закон
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