Переключиться на мобильную версию
Тренды:

"Наехал на мать и прокатился на BMW": В Одессе подросток угнал авто матери

Комментариев: 1
Местные жители рассказали, что это не первое нарушение ребенка.
"Наехал на мать и прокатился на BMW": В Одессе подросток угнал авто матери
"Наехал на мать и прокатился на BMW": В Одессе подросток угнал авто матери
odesapolice

В ночь на 4 июня в Одессе полиция задержала малолетнего водителя. Мальчик 12-ти лет ехал за рулем материнского авто, подложив под себя подушку. Об этом сообщается на странице Патрульной полиции.

Читай также: ДТП на дорогах Киевщины: Бензовоз врезался в фуру, а водитель в детскую площадку

Оказалось, что малолетний угонщик “позаимствовал“ автомобиль BMW у матери и решил прокатиться по Одессе. После преследования полицией на улице Рихтера ребенок был остановлен. На место происшествия пригласили родителей и представителей ювенальной юстиции.

По словам матери, мальчик сбил ее и угнал авто. Одесситы в социальных сетях добавили, что нарушитель, несмотря на молодой возраст, не раз уже был замечен в противоправных действиях. А его мама уже 9 раз в 2020 году посещала полицию по вопросам административных протоколов, составленных на сорванца.

"Наехал на мать и прокатился на BMW": В Одессе подросток угнал авто матери
odesapolice

Ранее мы сообщали, что в США малыш угнал авто родителей, чтобы купить Lamborgini. 

Поделись:
Теги: Одесса, подросток, угон, иномарка
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
гость  (аноним)  05.06.2020, 15:42
Оценка:  -1
гость
Надо было задавить нах маму!!!
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь