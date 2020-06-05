Местные жители рассказали, что это не первое нарушение ребенка.

"Наехал на мать и прокатился на BMW": В Одессе подросток угнал авто матери odesapolice

В ночь на 4 июня в Одессе полиция задержала малолетнего водителя. Мальчик 12-ти лет ехал за рулем материнского авто, подложив под себя подушку. Об этом сообщается на странице Патрульной полиции.

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Оказалось, что малолетний угонщик “позаимствовал“ автомобиль BMW у матери и решил прокатиться по Одессе. После преследования полицией на улице Рихтера ребенок был остановлен. На место происшествия пригласили родителей и представителей ювенальной юстиции.

По словам матери, мальчик сбил ее и угнал авто. Одесситы в социальных сетях добавили, что нарушитель, несмотря на молодой возраст, не раз уже был замечен в противоправных действиях. А его мама уже 9 раз в 2020 году посещала полицию по вопросам административных протоколов, составленных на сорванца.

"Наехал на мать и прокатился на BMW": В Одессе подросток угнал авто матери odesapolice

Ранее мы сообщали, что в США малыш угнал авто родителей, чтобы купить Lamborgini.