В мэрии рассказали, что не все перевозчики столицы соблюдают правила в условиях ослабления карантинных мер.

Кличко: Маршрутки 58 раз нарушили правила перевозок в карантин facebook/Vitaliy.Klychko

С момента возобновления работы общественного транспорта в Киеве (23 мая) было составлено 58 протоколов на водителей маршруток о несоблюдении правил перевозки пассажиров. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко на онлайн-брифинге в среду, 10 июня.

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Мэр напомнил, что 34% всех случаев инфицирования коронавирусом происходит в общественном транспорте. Во избежание несоблюдения правил патрульная полиция выборочно проверяет перевозчиков.

Нести ответственность за нерадивых водителей будут владельцы маршруток. В городском транспорте соблюдение правил контролирует муниципальная стража.

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Также, Виталий Кличко напомнил, что водители и контроллеры городского общественного транспорта ежедневно проходят медицинский осмотр перед выходом на маршрут и трижды в день проходят дезинфекцию подвижного состава.

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