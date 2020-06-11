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В Укравтодоре пояснили, кто обязан платить за проезд по украинским трассам

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В ведомстве пояснили, что оплачивать проезд на трассах будут иностранные перевозчики и развернуто ответили на вопросы.
В Укравтодоре пояснили, кто обязан платить за проезд по украинским трассам
В Укравтодоре пояснили, кто обязан платить за проезд по украинским трассам
depositphotos

Спорные законопроекты №3545 и №3544, инициированные при участии Украавтодора вызвали дискуссию среду украинских перевозчиков. В КП “Укравтодор“ решили ответить на все актуальные вопросы по этой теме. Об этом сообщается на сайте Украавтодор.

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  • Какой будет стоимость проезда по трассам?

Сейчас нет точного ответа, т.к. стоимость будет рассчитываться Кабинетом министров. Вероятно, 1 км проезда по трассам будет стоить 3 грн.

  • Как будут контролировать оплату?

Предполагается, что будет организована система платы и контроля, которую утвердят на конкурсной основе.  Вероятно, будет использовано как стационарное оборудование, так и мобильные патрули с дистанционными считывателями приборов начисления платы.

  • Какие дороги станут платными для грузовиков?

Плата будет взиматься с проезда по дорогам удовлетворительного состояния. Таких дорог в стране 12 тыс км.

  • Куда потратят собранные деньги?

Исключительно на развитие дорог, средства будут перечислены в Государственный бюджет, в дорожный фонд.

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  • Кто стал примером в работе над законопроектами?

В работе был взят опыт стран ЕС, в процессе проводились консультации с представителями Швеции, Австрии, Венгрии.

В Укравтодоре пояснили, кто обязан платить за проезд по украинским трассам
В Укравтодоре пояснили, кто обязан платить за проезд по украинским трассам
ukravtodor.gov.ua

Ранее мы сообщали, что в Украине могут сделать платный проезд по трассам. 

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Теги: Укравтодор, законопроект, ответы на вопросы
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