В ведомстве пояснили, что оплачивать проезд на трассах будут иностранные перевозчики и развернуто ответили на вопросы.

В Укравтодоре пояснили, кто обязан платить за проезд по украинским трассам depositphotos

Спорные законопроекты №3545 и №3544, инициированные при участии Украавтодора вызвали дискуссию среду украинских перевозчиков. В КП “Укравтодор“ решили ответить на все актуальные вопросы по этой теме. Об этом сообщается на сайте Украавтодор.

Читай также: В Кабмине пугают введением платы за пользование дорогами для грузовых авто

Какой будет стоимость проезда по трассам?

Сейчас нет точного ответа, т.к. стоимость будет рассчитываться Кабинетом министров. Вероятно, 1 км проезда по трассам будет стоить 3 грн.

Как будут контролировать оплату?

Предполагается, что будет организована система платы и контроля, которую утвердят на конкурсной основе. Вероятно, будет использовано как стационарное оборудование, так и мобильные патрули с дистанционными считывателями приборов начисления платы.

Какие дороги станут платными для грузовиков?

Плата будет взиматься с проезда по дорогам удовлетворительного состояния. Таких дорог в стране 12 тыс км.

Куда потратят собранные деньги?

Исключительно на развитие дорог, средства будут перечислены в Государственный бюджет, в дорожный фонд.

Читай также: В Кабмине пугают введением платы за пользование дорогами для грузовых авто

Кто стал примером в работе над законопроектами?

В работе был взят опыт стран ЕС, в процессе проводились консультации с представителями Швеции, Австрии, Венгрии.

В Укравтодоре пояснили, кто обязан платить за проезд по украинским трассам ukravtodor.gov.ua

Ранее мы сообщали, что в Украине могут сделать платный проезд по трассам.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram