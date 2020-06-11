В Укравтодоре пояснили, кто обязан платить за проезд по украинским трассам
Спорные законопроекты №3545 и №3544, инициированные при участии Украавтодора вызвали дискуссию среду украинских перевозчиков. В КП “Укравтодор“ решили ответить на все актуальные вопросы по этой теме. Об этом сообщается на сайте Украавтодор.
Читай также: В Кабмине пугают введением платы за пользование дорогами для грузовых авто
Какой будет стоимость проезда по трассам?
Сейчас нет точного ответа, т.к. стоимость будет рассчитываться Кабинетом министров. Вероятно, 1 км проезда по трассам будет стоить 3 грн.
Как будут контролировать оплату?
Предполагается, что будет организована система платы и контроля, которую утвердят на конкурсной основе. Вероятно, будет использовано как стационарное оборудование, так и мобильные патрули с дистанционными считывателями приборов начисления платы.
Какие дороги станут платными для грузовиков?
Плата будет взиматься с проезда по дорогам удовлетворительного состояния. Таких дорог в стране 12 тыс км.
Куда потратят собранные деньги?
Исключительно на развитие дорог, средства будут перечислены в Государственный бюджет, в дорожный фонд.
Читай также: В Кабмине пугают введением платы за пользование дорогами для грузовых авто
Кто стал примером в работе над законопроектами?
В работе был взят опыт стран ЕС, в процессе проводились консультации с представителями Швеции, Австрии, Венгрии.
Ранее мы сообщали, что в Украине могут сделать платный проезд по трассам.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram
Полная версия правил