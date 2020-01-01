В предприятии обещают оформить общую навигационную систему уже в 2020 году.

В Укравтодоре работают над проектом развития маршрутной навигации. Об этом сообщается на официальной странице предприятия в Facebook.

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Дорожники признают, что в стране не существует единой базы дорожных знаков, нет единого формата для выпускаемых знаков. В отдельных районах страны регулировка движения происходит не с учетом потребностей водителя и единым государственным форматам, а как получится.

Чтобы исправить существующее положение вещей, уже сейчас в Укравтодоре приступили к проекту по созданию единых стандартов дорожных знаков и формированию навигационной системы.

В разработках проекта приглашают принять участие и водителей.

Наша общая задача – сделать ориентирование в путешествиях максимально комфортным и доступным, – заявил глава Укравтодора Александр Кубраков.

В Украине разработают новые дорожные знаки - Укравтодор /Ukravtodor.Gov.Ua

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