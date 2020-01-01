В Украине разработают новые дорожные знаки - Укравтодор
В Укравтодоре работают над проектом развития маршрутной навигации. Об этом сообщается на официальной странице предприятия в Facebook.
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Дорожники признают, что в стране не существует единой базы дорожных знаков, нет единого формата для выпускаемых знаков. В отдельных районах страны регулировка движения происходит не с учетом потребностей водителя и единым государственным форматам, а как получится.
Чтобы исправить существующее положение вещей, уже сейчас в Укравтодоре приступили к проекту по созданию единых стандартов дорожных знаков и формированию навигационной системы.
В разработках проекта приглашают принять участие и водителей.
Наша общая задача – сделать ориентирование в путешествиях максимально комфортным и доступным, – заявил глава Укравтодора Александр Кубраков.
Ранее мы сообщали, что украинские водители оценили в сети ужасающее состояние трассы М13 Кишенев-Полтава.
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