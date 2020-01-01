Переключиться на мобильную версию

В Украине разработают новые дорожные знаки - Укравтодор

Комментариев: 0
В предприятии обещают оформить общую навигационную систему уже в 2020 году.
В Украине разработают новые дорожные знаки - Укравтодор
В Украине разработают новые дорожные знаки - Укравтодор
depositphotos

В Укравтодоре работают над проектом развития маршрутной навигации. Об этом сообщается на официальной странице предприятия в Facebook.

Читай также: Статистика ДТП в Киеве за первые дни июня: Цифры

Дорожники признают, что в стране не существует единой базы дорожных знаков, нет единого формата для выпускаемых знаков. В отдельных районах страны регулировка движения происходит не с учетом потребностей водителя и единым государственным форматам, а как получится.

Чтобы исправить существующее положение вещей, уже сейчас в Укравтодоре приступили к проекту по созданию единых стандартов дорожных знаков и формированию навигационной системы.

В разработках проекта приглашают принять участие и водителей.

Наша общая задача – сделать ориентирование в путешествиях максимально комфортным и доступным, – заявил глава Укравтодора Александр Кубраков.

В Украине разработают новые дорожные знаки - Укравтодор
В Украине разработают новые дорожные знаки - Укравтодор
/Ukravtodor.Gov.Ua

Ранее мы сообщали, что украинские водители оценили в сети ужасающее состояние трассы М13 Кишенев-Полтава. 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Укравтодор, новшества, навигация, знак
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь