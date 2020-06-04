"Стратили": В Раде отменили льоготы на покупку электрокаров

В Раде 4 июня приняли законопроект, который фактически отменяет льготы на приобретение автомобилей на электротяге.

С 1 июля вступает в силу законопроект №3228, принятый ВРУ 4.06.2020 года. Настоящим законопроектом будут отменены льготы на приобретение электрокаров.

Сейчас при ввозе на таможенную территорию государства новых и подержанных электромобилей не взимается НДС, а размер пошлины крайне мал.

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Новым законопроектом будет изменена кодировка транспортных средств. Сейчас электромобили кодируются кодом 8703 90 10 10, после вступления в силу законопроекта они будут разделены на новые (8703 80 10 10) и старые (80 90 8703 10).

Такое новшество сделает невозможным освобождение от НДС ввозимых электромашин.

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Возможно ситуация сформирована банальной ошибкой, ведь совсем недавно владельцы автомобилей на электротяге были освобождены от НДС и пошлины до 31.12.2022 года. Если президентом не будут оспорены новые условия, то для электрокаров останутся льготы по неуплате транспортного налога (который платят владельцы ТС на горючем топливе) и скромный акциз. В случае электрокаров, акциз рассчитывается исходя из емкости аккумулятора: 1 евро на 1 киловатт.

Ранее мы сообщали, что в Украине наблюдается рост спроса на машины с электрическим двигателем.

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