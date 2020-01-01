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Кто может игнорировать запрещающие знаки ПДД: Эксперты

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Не все знаки, запрещающие остановку или движение, подлежат строгому соблюдению.
Кто может игнорировать запрещающие знаки ПДД: Эксперты
Кто может игнорировать запрещающие знаки ПДД: Эксперты
depositphotos

Водители не всегда знают, что полученный ими штраф за проезд на запретный знак неправомерен. Об этом сообщает портал Дорожный адвокат.

Знаки, чаще всего встречающиеся в черте города:

  • 3.1 “Движение запрещено“.
  • 3.2 “Движение механических транспортных средств запрещено“.
  • 3.3 “Движение грузовых автомобилей запрещено“.

Кто может игнорировать запрещающие знаки ПДД: Эксперты
Кто может игнорировать запрещающие знаки ПДД: Эксперты
doradvokat

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Согласно статье 122 пункт 1 КУоПА, нарушители заплатят штраф в размере 255 грн. Но, в соответствии с разделом 33, пункта 3 ПДД, запреты не относятся к:

  • ТС, которые обслуживают или находятся в собственности лиц, проживающих или работающих в указанной зоне;
  • ТС, обслуживающие предприятия, работающие в зоне постановки запрещающего знака;
  • ТС, движущиеся по установленным маршрутам (касательно знаков 3.1 и 3.2.);
  • Транспортным средствам, владельцы которых являются инвалидами и отметка об этом размещена на авто; а также водители, перевозящие пассажиров с инвалидностью (касательно знаков 3.1 и 3.2.);

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Если водитель относится к одной из указанных категорий, то проезд ему разрешен несмотря на запрещающие знаки.

Ранее мы сообщали, когда водитель будет оштрафован за обгон, совершенный против правил. 

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Теги: ПДД, проезд, запрет, знак, правила
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