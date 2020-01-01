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ТОП-20 новых авто, которые покупали украинцы в мае

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Регистрация новых автомобилей в Украине по-прежнему снижается.
ТОП-20 новых авто, которые покупали украинцы в мае
ТОП-20 новых авто, которые покупали украинцы в мае
depositphotos

В мае украинцы зарегистрировали около 6 тысяч новых транспортных средств. Такой показатель ниже прошлогоднего аналогичного периода на 15%. Об этом сообщает Автопром.

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Самыми популярными по количеству регистраций стали уже признанные лидеры рынка:

  • Toyota - 1026 единиц;
  • Renault – 851 единиц;
  • KIА - 671 единиц;
  • Skoda - 289 единиц;
  • Mercedes-Benz – 270 авто.

Примечательно, что Mercedes-Benz покупали на 71% больше, чем в мае 2019 года.

Помимо названых марок также отмечены BMW (модель Х5), Peugeot 301, Mazda CX-5. Эти модели несколько потеряли свою привлекательность. Зато Hyundai Elantra, Ford Kuga, Skoda Octavia и Mitsubishi Outlander наоборот повысились в спросе украинцев. Украинского производства было куплено 280 машин, среди которых Skoda  Octavia и Skoda Kodiaq. Удивительным открытием стала регистрация 10 автомобилей марки LADA, с пометкой “сделано в Украине“.

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Традиционно, больше покупали бензиновых машин, их большинство – 56,8% (3177 единиц), дизельных купили в 32,7% случаев (или 1829 единиц). Гибридов было продано всего 8% (446 шт).

На рынке мая чаще всего совершались сделки физическими лицами  - 4284 авто, а юрлица купили всего 1306 единиц.

Ранее мы сообщали, что майские регистрации электрокаров в Украине выросли на треть. 

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Теги: автомобиль, новый, регистрация, май, Украина
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