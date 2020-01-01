Регистрация новых автомобилей в Украине по-прежнему снижается.

ТОП-20 новых авто, которые покупали украинцы в мае depositphotos

В мае украинцы зарегистрировали около 6 тысяч новых транспортных средств. Такой показатель ниже прошлогоднего аналогичного периода на 15%. Об этом сообщает Автопром.

Читай также: Новый кроссовер Renault оснастили ГБО

Самыми популярными по количеству регистраций стали уже признанные лидеры рынка:

Toyota - 1026 единиц;

Renault – 851 единиц;

KIА - 671 единиц;

Skoda - 289 единиц;

Mercedes-Benz – 270 авто.

Примечательно, что Mercedes-Benz покупали на 71% больше, чем в мае 2019 года.

Помимо названых марок также отмечены BMW (модель Х5), Peugeot 301, Mazda CX-5. Эти модели несколько потеряли свою привлекательность. Зато Hyundai Elantra, Ford Kuga, Skoda Octavia и Mitsubishi Outlander наоборот повысились в спросе украинцев. Украинского производства было куплено 280 машин, среди которых Skoda Octavia и Skoda Kodiaq. Удивительным открытием стала регистрация 10 автомобилей марки LADA, с пометкой “сделано в Украине“.

Читай также: В мае производство авто в Украине упало ниже 150 единиц

Традиционно, больше покупали бензиновых машин, их большинство – 56,8% (3177 единиц), дизельных купили в 32,7% случаев (или 1829 единиц). Гибридов было продано всего 8% (446 шт).

На рынке мая чаще всего совершались сделки физическими лицами - 4284 авто, а юрлица купили всего 1306 единиц.

Ранее мы сообщали, что майские регистрации электрокаров в Украине выросли на треть.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram