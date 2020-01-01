ТОП-20 новых авто, которые покупали украинцы в мае
В мае украинцы зарегистрировали около 6 тысяч новых транспортных средств. Такой показатель ниже прошлогоднего аналогичного периода на 15%. Об этом сообщает Автопром.
Читай также: Новый кроссовер Renault оснастили ГБО
Самыми популярными по количеству регистраций стали уже признанные лидеры рынка:
- Toyota - 1026 единиц;
- Renault – 851 единиц;
- KIА - 671 единиц;
- Skoda - 289 единиц;
- Mercedes-Benz – 270 авто.
Примечательно, что Mercedes-Benz покупали на 71% больше, чем в мае 2019 года.
Помимо названых марок также отмечены BMW (модель Х5), Peugeot 301, Mazda CX-5. Эти модели несколько потеряли свою привлекательность. Зато Hyundai Elantra, Ford Kuga, Skoda Octavia и Mitsubishi Outlander наоборот повысились в спросе украинцев. Украинского производства было куплено 280 машин, среди которых Skoda Octavia и Skoda Kodiaq. Удивительным открытием стала регистрация 10 автомобилей марки LADA, с пометкой “сделано в Украине“.
Читай также: В мае производство авто в Украине упало ниже 150 единиц
Традиционно, больше покупали бензиновых машин, их большинство – 56,8% (3177 единиц), дизельных купили в 32,7% случаев (или 1829 единиц). Гибридов было продано всего 8% (446 шт).
На рынке мая чаще всего совершались сделки физическими лицами - 4284 авто, а юрлица купили всего 1306 единиц.
Ранее мы сообщали, что майские регистрации электрокаров в Украине выросли на треть.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram
Полная версия правил