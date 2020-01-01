Штраф за езду без номеров в Украине: Детали

В каких случаях допустимо движение без номерных знаков, а когда водителю выпишут штраф.

Штраф за езду без номеров в Украине 2020: Детали сеть

Номерной знак автомобиля – это уникальный код, который владелец авто получает при регистрации ТС в сервисном центре МВД. Традиционно номерной знак располагается с передней и задней части авто. Бывают транзитные номерные знаки, обычные, а также номера отдельных подразделений – полиции, муниципального транспорта и т.д.

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За отсутствие номерного знака на машине положен штраф в размере 170 грн при первичном или 255 грн при вторично зафиксированном нарушении.

В каких случаях можно ездить без номера

Без номерного знака ездить нельзя. Может повезти, если водитель не попадется на глаза полицейским. В противном случае будет выписан штраф.

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Однако, для регистрации только что купленного автомобиля необходимо добраться в СЦ МВД. А чтобы доехать нужно иметь номера. А номера выдают в СЦ. Голова кругом идет. А еще никто не исключает возможную кражу знаков. И что тогда делать?

Как доехать до СЦ МВД без номеров

Ранее существовала довольна длительная процедура получения номерных знаков. Требовалось неоднократное посещение профильных органов для проверки свободного номерного знака, предоставления всех документов и получения готовых номеров.

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Сейчас процедуру упросили и заказать номерной знак можно онлайн зарегистрировавшись в электронном кабинете водителя.

Как восстановить поврежденные, утерянные или украденные номера

Итак, если с вашими номерными знаками произошла неприятность, необходимо обратиться в Сервисный центр МВД с пакетом документов. С собой нужно взять паспорт или ID-карту со справкой о прописке, код ИНН, свидетельство о регистрации ТС.

Важно: В случае кражи возьмите справку от Нацполиции о потере номерных знаков, а в случае потери подготовьте письменное объяснение обстоятельств

Сотрудники Сервисного центра проведут перерегистрацию ТС, а после выдадут новые свидетельства о регистрации и номерные знаки. Автомобиль обязательно должен быть осмотрен экспертом.

Найденные номера после выдачи новых считаются недействительными и сдаются в сервисные центры МВД

Штраф за езду без номеров в Украине 2020: Детали Сервисный центр

Штраф за езду без номеров в Украине 2020: Детали

Согласно статье 121, часть 6 КУоАП размер штрафа впервые будет равен 170 грн и при повторном обнаружении 255 грн (или общественные работы в размере 30-40 часов с изъятием ТС) в целом ряде случаев.

Штраф за езду без техпаспорта согласно статье 121, часть 1 КУоАП равен 425 грн.

Также штрафные санкции в Украине можно получить за:

Езду на незарегистрированном авто или на авто, которое не прошло перерегистрацию. Езду без номерных знаков.

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Грязные номерные знаки. Номера, расположенные в неположенном месте. Номер, на которых отсутствует либо неисправна подсветка. Закрытые другими предметами номера или частичное закрытие (когда не видно несколько букв или цифр). Поддельные номера.

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Номер с самодельной подсветкой - 340 грн. Если повторно в течение года: лишение прав на срок 3-6 месяцев или арест на срок 5-10 суток (согласно ст 121 ч.1 КоАП).

Ранее мы сообщали, что нарушители скоростного режима получили первые уведомления со штрафами и показали их в сети.

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