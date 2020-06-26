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Водительские права в Украине нельзя купить - Геращенко

Комментариев: 3
Замминистр МДВ Антон Геращенко уверен, что вопрос с "покупкой" прав решен.
Водительские права в Украине нельзя купить - Геращенко
Водительские права в Украине нельзя купить - Геращенко
depositphotos

В четверг, 2 июня, Антон Геращенко сообщил о том, что в МВД планируют увеличить количество практических часов во время обучения вождению. Также он уверен, что получить права “за взятку“ в Украине нельзя. Об этом он рассказал в интервью источнику.

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Невзирая на то, что коррупционные схемы по получению права на вождение истреблены, Антон Геращенко считает, что вся система обучения вождению требует усовершенствования.

Замминистр считает, что изначально нужно строить транспортную инфраструктуру, затем увеличивать количество часов, которые ученик проведет с инструктором по вождению.

Мы готовимся к тому, чтобы поднять хотя бы до 80 часов. Это повысит стоимость обучения в четыре раза, но повысит степень ответственности и инструкторов, и тех, кто учится, - добавил Антон Геращенко.

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Сейчас в Украине каждый желающий получить права проходит 20 часов практики. В Швеции, например, ученик проводит с инструктором около 100 часов.

Ранее мы сообщали, что для лихачей на дорогах готовят огромны штрафы за превышение скорости. 

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Теги: права, вождение, автомобиль, автошкола, МВД
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Комментариев (3)
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СлепойПью    26.06.2020, 19:30
Оценка:  0
СлепойПью
Не уважаемый долбoeб Геращенко! Права покупаются за 250$ с курсами за 3 недели, и 350$-500$ за сутки, в любом регионе Украины!
Ты мурло - камер больше вешай, и штрафы больше делай, и всё будет хорошо... может тебя простят!
гость  (аноним)  26.06.2020, 19:00
Оценка:  0
гость
чиновники живут в другой реальности
Michael2811    26.06.2020, 18:47
Оценка:  0
Michael2811
В Украине можно купить ВСЁ !!!!! Все зависит от того сколько у тебя есть в наличии. Или по бартеру.
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