Водительские права в Украине нельзя купить - Геращенко

Замминистр МДВ Антон Геращенко уверен, что вопрос с "покупкой" прав решен.

В четверг, 2 июня, Антон Геращенко сообщил о том, что в МВД планируют увеличить количество практических часов во время обучения вождению. Также он уверен, что получить права “за взятку“ в Украине нельзя. Об этом он рассказал в интервью источнику.

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Невзирая на то, что коррупционные схемы по получению права на вождение истреблены, Антон Геращенко считает, что вся система обучения вождению требует усовершенствования.

Замминистр считает, что изначально нужно строить транспортную инфраструктуру, затем увеличивать количество часов, которые ученик проведет с инструктором по вождению.

Мы готовимся к тому, чтобы поднять хотя бы до 80 часов. Это повысит стоимость обучения в четыре раза, но повысит степень ответственности и инструкторов, и тех, кто учится, - добавил Антон Геращенко.

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Сейчас в Украине каждый желающий получить права проходит 20 часов практики. В Швеции, например, ученик проводит с инструктором около 100 часов.

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