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Антирекорды Covid-19 в Украине: Остановят ли транспорт

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Премьер Денис Шмыгаль не исключает возврат строгого карантина вплоть до прекращения работы транспорта.
Антирекорды Covid-19 в Украине: Остановят ли транспорт
Антирекорды Covid-19 в Украине: Остановят ли транспорт
Скриншот

На прошедшей неделе в стране фиксировались регулярные антирекорды по заболеваемости коронавирусом  в Украине. Сложной остается ситуация в нескольких областях, уже сейчас ослабления карантина в них не действуют. Во вторник, 30 июня, Денис Шмыгаль сообщил, что если заболеваемость превысит порог 60 больных на 100 тыс населения, то строгий карантин может вернуться на всю территорию страны или отдельные регионы.

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Об этом сообщает ВВС.

Денис Шмыгаль отметил, что в стране действует адаптивный карантин, при котором главы городов и областей сами регулируют ситуацию в зависимости от заболеваемости внутри региона. Если рост заболеваемости в этих регионах будет усиливаться, то возможны более строгие ограничения:

Не исключено, что в отдельных городах или областях придется вернуться к закрытию транспорта.

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Относительно работы подземки, которую запустили в Киеве, Харькове и Днепре тоже есть план действий.

Касательно метро, то тут мы выступаем помощниками для местного самоуправления. Правительство контролирует ситуацию в Украине в целом, но локально послабление или усиление возлагается на местное самоуправление.

Однако, Денис Шмыгаль обратил внимание на то, что если рост заболеваемости в регионе будет увеличиваться, а местные главы бездействуют, то правительство может вмешаться.

Ранее мы сообщали, каким автотранспортом владеет Денис Шмыгаль. 

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Теги: коронавивирус, карантин, эпидемия, общественный транспорт
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
Vixerunt    30.06.2020, 15:52
Оценка:  0
Vixerunt
т.е. те небольшие предприятия которые не передохли в первую волну добьют в втором этапе; а можно кол-во умерших от этого вашего гриппа с феврл_2020 года ? Боюсь что те пару сотен (из которых 80 % бабки старые) не стоят всеобщего коллапса и без того нищей страны; в ДТП и в водоёмах больше погибло.
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