Утечка персональных данных в Телеграм не относится к "Дие" – Шмыгаль

Премьер сообщил, что утечка произошла более полугода назад и не имеет отношения к приложению для автомобилистов "Дия".

В Украине на этой неделе начали появляться персональные данные жителей страны в чат-боте Telegram. Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что эта информация не имеет отношения к данным, с которыми работает мобильное приложение “Дия“. Об этом он сообщил во время часа ответов в ВРУ.

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То, что вы видите в интернете, это действительно происходило. По поводу этого открыто уголовное производство. Это происходило более, чем полгода назад, когда были старые реестры данных. Новые реестры полностью защищены“ – сообщил премьер.

Ранее мы сообщали, что права, техпаспорт и страховой полис на авто теперь доступны в мобильном приложении “Дия“.