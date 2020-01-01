Подведены итоги работы видеофиксации: Начислен 31 млн штрафов

В МВД рассказали о том, что число нарушений ПДД снизилось, а количество поступлений в бюджет повысилось.

В МВД подвели итоги первого месяца работы камер видеофиксации нарушений ПДД. Подробностями поделился замминистр МФД Антон Геращенко в Facebook.

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Если 1 июня количество зафиксированных нарушений было равно 57 тыс 880 случаям, то месяцем позже, 30 июня, их стало 13 тыс 325. Такой показатель ниже первичного в четыре раза.

Антон Геращенко акцентировал внимание, что со снижением нарушений скорости, снижается также возможность создания аварийных ситуаций. Но цифр, доказывающих этот факт, не предоставил.

Водители становятся более дисциплинированными не только в местах, где установлены видеокамеры, но и в целом на всех дорогах Украины.

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За месяц работы системы было выписано 398 тыс 410 постановлений об административных нарушениях. Из них оплачено 219 тыс 040 штрафов. В финансовом эквиваленте оплачено штрафов за превышение скорости на сумму 31 млн 908 тыс 746 грн.

Итоги работы системы видеофиксации нарушений ПДД за первый месяц: Цифры facebook/anton.gerashchenko.7

Замминистра отметил, что часть полученных средств уйдет на оплату доставки уведомлений “Укрпочтой“, а также на покрытие расходов на распечатку постановлений в бумажном виде.

Оставшееся будет потрачено на улучшение дорожной инфраструктуры и безопасность дорожного движения.

Ранее мы сообщали, что система видеофиксации будет фиксировать большее количества нарушений ПДД.