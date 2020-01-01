Личный транспорт по-прежнему остается самым популярным для путешествий во время пандемии.

Какие условия следует соблюдать при путешествиях за границу на личном авто depositphotos

В период пандемии каждый водитель должен помнить о мерах безопасности во время путешествий на личном авто. Об этом сообщает МТСБУ в Facebook.

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Прежде чем отправиться в путешествие проверяйте какие КПП работают по интерактивной карте границы.

Не во все страны можно выехать. И даже те страны, которые разрешают пересечение своих границ регулярно изменяют условия пребывания в зависимости от эпидемиологической ситуации.

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Проверяйте требования въезда в страну предварительно.

Не берите в салон авто неизвестных попутчиков, они могут быть больны коронавирусом.

Если сами приболели, откажитесь от путешествия до полного выздоровления.

Регулярно используйте средства индивидуальной защиты и дезинфицируйте салон машины, проветривайте.

Позаботьтесь о всех необходимых для путешествий документах, а также о страховке и “зеленой карте“.

Какие условия следует соблюдать при путешествиях за границу на личном авто mtsbu.ua

Ранее мы сообщали, что важно контролировать уровень стертости протектора на шинах.