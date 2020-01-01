Переключиться на мобильную версию

Какие условия следует соблюдать при путешествиях за границу на личном авто

Комментариев: 0
Личный транспорт по-прежнему остается самым популярным для путешествий во время пандемии.
Какие условия следует соблюдать при путешествиях за границу на личном авто
Какие условия следует соблюдать при путешествиях за границу на личном авто
depositphotos

В период пандемии каждый водитель должен помнить о мерах безопасности во время путешествий на личном авто. Об этом сообщает МТСБУ в Facebook.

Читай также: “Это разве нормально?“: В МВД повысят штрафы за плевки в полицейских

Прежде чем отправиться в путешествие проверяйте какие КПП работают по интерактивной карте границы.

  • Не во все страны можно выехать.  И даже те страны, которые разрешают пересечение своих границ регулярно изменяют условия пребывания в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Читай также: Пьяных водителей в тюрьму не посадят: Зеленский подписал новый закон

  • Проверяйте требования въезда в страну предварительно.
  • Не берите в салон авто неизвестных попутчиков, они могут быть больны коронавирусом.
  • Если сами приболели, откажитесь от путешествия до полного выздоровления.
  • Регулярно используйте средства индивидуальной защиты и дезинфицируйте салон машины, проветривайте.
  • Позаботьтесь о всех необходимых для путешествий документах, а также о страховке и “зеленой карте“. 

Какие условия следует соблюдать при путешествиях за границу на личном авто
Какие условия следует соблюдать при путешествиях за границу на личном авто
mtsbu.ua

Ранее мы сообщали, что важно контролировать уровень стертости протектора на шинах. 

Поделись:
Теги: путешествие, заграница, личное, ТС
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь