Чем опасен "лысый" протектор на шине: Размер штрафа
Согласно ПДД, управление легковым автомобилем со стертым протектором (менее 1,6 мм) запрещено.
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Недостаточная высота протектора снижает сцепление колеса с дорожным покрытием и ухудшает управляемость. Об этом сообщает портал Дорожный адвокат.
К чему может привести “лысый“ протектор
- к увеличению тормозного пути во время остановки авто. В экстренных ситуациях это может стать фатальным обстоятельством.
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- ко взрыву камеры колеса, если протектор стерт неравномерно, а шина перекачана.
- к потере управляемости авто, снижению сцепки с дорогой и усилению гидропланирования (потеря сцепки колеса с мокрым покрытием).
Штрафы за стертый протектор и отказ страховых компаний на компенсацию в случае ДТП
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Если инспектор обнаружит на вашем автомобиле стертый протектор, то он имеет право выписать вам штраф в размере 340 гривен.
Если в течение года будет зафиксировано повторное нарушение, то водителю грозит лишение права на вождение ТС сроком на 3-6 месяцев.
В лучшем случае, инспектор имеет право отправить авто на штраф площадку до замены шин на новые.
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Если транспортное средство попало в аварию и при проведении экспертизы был выявлен стертый протектор, то страховая компания может на этом основании отказать от возмещения средств по страховке.
Ранее мы сообщали, что движение на желтый сигнал светофора может быть оправдано.
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