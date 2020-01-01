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Чем опасен "лысый" протектор на шине: Размер штрафа

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Изношенность протектора на шине нужно контролировать, ведь он может повысить риск ДТП.
Чем опасен "лысый" протектор на шине: Размер штрафа
Чем опасен "лысый" протектор на шине: Размер штрафа
depositphotos

Согласно ПДД, управление легковым автомобилем со стертым протектором (менее 1,6 мм) запрещено.

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Недостаточная высота протектора снижает сцепление колеса с дорожным покрытием и ухудшает управляемость. Об этом сообщает портал Дорожный адвокат.

Чем опасен
Чем опасен "лысый" протектор на шине: Размер штрафа
depositphotos
 

К чему может привести “лысый“ протектор 

  • к увеличению тормозного пути во время остановки авто. В экстренных ситуациях это может стать фатальным обстоятельством.

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  • ко взрыву камеры колеса, если протектор стерт неравномерно, а шина перекачана.
  • к потере управляемости авто, снижению сцепки с дорогой и усилению гидропланирования (потеря сцепки колеса с мокрым покрытием).

Чем опасен
Чем опасен "лысый" протектор на шине: Размер штрафа
depositphotos
 

Штрафы за стертый протектор и отказ страховых компаний на компенсацию в случае ДТП 

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Если инспектор обнаружит на вашем автомобиле стертый протектор, то он имеет право выписать вам штраф в размере 340 гривен.

Если в течение года будет зафиксировано повторное нарушение, то водителю грозит лишение права на вождение ТС сроком на 3-6 месяцев.

В лучшем случае, инспектор имеет право отправить авто на штраф площадку до замены шин на новые.

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Если транспортное средство попало в аварию и при проведении экспертизы был выявлен стертый протектор, то страховая компания может на этом основании отказать от возмещения средств по страховке.

Чем опасен
Чем опасен "лысый" протектор на шине: Размер штрафа
doradvokat

Ранее мы сообщали, что движение на желтый сигнал светофора может быть оправдано. 

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Теги: протектор, покрышки, шины, штраф
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