Пьяных водителей в тюрьму не посадят: Зеленский подписал новый закон

Нововведение, которое вступило в силу с 1 июля было отредактировано спустя два дня.

С 1 июля в Украине вступил в силу закон о криминальной ответственности водителя, который управлял транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или медикаментозного опьянения.

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Для урегулирования несоответствий в законодательной базе днем позже был принят законопроект №3314, который также отменяет заключение под стражу водителя, пойманного за рулем в нетрезвом виде.

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Поскольку в Украине начал работать институт криминальных проступков, а службы и ведомства не готовы к моментальному внедрению нововведения, президент Украины подписал законопроект, который регулирует переходные положения в связи с нововведением.

При этом, действия водителя находящегося в состоянии опьянения решено определить, как криминальный проступок, который не требует заключения под стражу.

Пояснителная записка в законопроекту №3314 скиншот

Напомним, с 1 июля увеличились штрафы за вождение в нетрезвом виде. При первом зафиксированном нарушении размер штрафа составит 17 тыс грн, а при повторном – 51 тыс грн. Также горе-водителя лишат прав сроком от года до трех лет.

Ранее мы сообщали, что с 1 июля в стране начал работать институт криминальных проступков.