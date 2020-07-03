Переключиться на мобильную версию

Пьяных водителей в тюрьму не посадят: Зеленский подписал новый закон

Комментариев: 3
Нововведение, которое вступило в силу с 1 июля было отредактировано спустя два дня.
Пьяных водителей в тюрьму не посадят: Зеленский подписал новый закон
Пьяных водителей в тюрьму не посадят: Зеленский подписал новый закон
president

С 1 июля в Украине вступил в силу закон о криминальной ответственности водителя, который управлял транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или медикаментозного опьянения.

Читай также: Штрафы за нарушение ПДД теперь можно проверить в телефоне

Для урегулирования несоответствий в законодательной базе днем позже был принят законопроект №3314, который также отменяет заключение под стражу водителя, пойманного за рулем в нетрезвом виде.

Читай также: Алкоголь за рулем в Украине: Названы штрафы

Поскольку в Украине начал работать институт криминальных проступков, а службы и ведомства не готовы к моментальному внедрению нововведения, президент Украины подписал законопроект, который регулирует переходные положения в связи с нововведением.

При этом, действия водителя находящегося в состоянии опьянения решено определить, как криминальный проступок, который не требует заключения под стражу.

Пояснителная записка в законопроекту №3314
Пояснителная записка в законопроекту №3314
скиншот

Напомним, с 1 июля увеличились штрафы за вождение в нетрезвом виде. При первом зафиксированном нарушении размер штрафа составит 17 тыс грн, а при повторном – 51 тыс грн. Также горе-водителя лишат прав сроком от года до трех лет.

Ранее мы сообщали, что с 1 июля в стране начал работать институт криминальных проступков. 

Поделись:
Теги: КУоАП, пьяный водитель, тюрьма, законопроект
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
navigator2    03.07.2020, 13:16
Оценка:  -1
navigator2
тому що серед них багато "слуг"
В0ЛАНД    03.07.2020, 13:00
Оценка:  +1
В0ЛАНД
Своих не бросаем?Правда,преЗерватив?
Бокер    03.07.2020, 12:26
Оценка:  0
Бокер
А зря))Вы же говорили,что тюрьмы пустуют,ремонта требуют,а денег нет.Наловите пьяниц за рулём,посадите в платные вип камеры,денег вам на ремонты будет-море))Тогда и уголовники в нормальных условиях сидеть будут.Как убийца-наркомано-алкоголичка Зайцева.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь