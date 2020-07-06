Курьезный случай произошел сегодня в Николаевской области.

"Против системы": Водитель грузовика отказался от взвешивания и сбросил груз Скриншот

В понедельник, 6 июля, случился небывалый инцидент на трассе Н-24 Благовещенское-Николаев.

Водитель на грузовике MAN, перевозивший щебень, отказался от взвешивания груза и выгрузил содержимое прямо на трассу.

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Об этом сообщил глава Мининфраструктуры Владислав Криклий в Телеграм.

Предположительно, таким образом мужчина решил избежать ответственности за возможные нарушения весогабаритного контроля.

Как известно, сейчас в стране действует взвешивание грузовиков на дорогах хорошего качества, а также запрещено передвижение ТС с грузом общим весом в 24 тонны в жару.

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За нарушение водителю грозит штраф согласно КУоАП.

Но Владислав Криклий отметил, что сейчас ждет подтверждения в Раде законопроект за отказ от прохождения контрольного взвешивания в размере трех тысяч необлагаемых минимумов граждан (51 тыс грн).

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