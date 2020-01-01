Строительство Подольско-Воскресенского моста вынуждает жителей Русановских садов покидать дома.

"Мы его достроим": Мэр сообщил о компенсациях жителям Русановских садов Vitaliy.Klychko

Мер Киева Виталий Кличко сообщил о том, что владельцы участков, которые понесли ущерб из-за стройки Подольско-Воскресенского моста на Русановских садах, получили компенсацию. В частности, денежная поддержка была выдана 222 киевлянам.

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Об этом сообщалось на онлайн-брифинге.

Мэр сообщил, что активно ведутся строительные работы на мосту. В скором времени будут монтировать железобетонные конструкции для заезда на мост с улицы Верхний Вал. Также ведутся работы по возведению шумобарьерных конструкций на участках Труханов остров и Русановские сады.

Строительство Подольско-Воскресенского моста продолжается многие годы. А планах Виталия Кличко сдать проект к концу 2020 года

Актуальной остается тема конфликта с местными жителями, которые активно сопротивляются возведению спусков с моста на одну из дорог поселка. По словам мэра, изъятию подлежит всего 251 земельный участок, расположенные вдоль трассы Подольско-Воскресенского моста.

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Мэр призвал местных жителей не сопротивляться и отметил, что город действует в рамках закона. Часть спорных ситуаций с участками нашли свое разрешение в суде. Некоторые жители получили компенсацию в виде денег, кто-то согласился на другой земельный участок, другие переедут в квартиры. Всего решено споров по 222 владениям.

Ранее мы сообщали, что в Киеве разгорелось противостояние между мэрией и жителями Русановских садов.