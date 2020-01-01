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В руках руль, а в организме 5 промилле: Антирекорд пьяницы в Херсоне

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Пока в Раде принимают новые законопроекты об усилении ответственности за пьянку водителей, украинцы ставят новые печальные рекорды.
В руках руль, а в организме 5 промилле: Антирекорд пьяницы в Херсоне
В руках руль, а в организме 5 промилле: Антирекорд пьяницы в Херсоне
kherson.net

В Херсоне патрульные получили сообщение, в котором очевидцы рассказали о чрезвычайно пьяном водителе на улицах города. Было известно, что 25-летний парень колесил за рулем Volkswagen практически без сознания от алкоголя.

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Об этом сообщает портал Херсон.нет.

При задержании машины, водитель не оказал сопротивления, что не удивительно. Ведь алкотестер, в который он подул, показал максимум – 5 промилле алкоголя.

Допустимый уровень алкоголя у водителя не должен превышать 0,2 промилле.

Остается неизвестным, как смог водитель сесть за руль и ехать, будучи настолько пьяным. Ведь такое опьянение можно было получить выпить не менее трех бутылок крепкого алкоголя.

На нарушителя составили админ протокол.

Ранее мы сообщали о прошлом Антона Желепы, который в двух пьяных ДТП лишил жизни пятерых человек. 

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Теги: Херсон, Пьянка, промилле, 5
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