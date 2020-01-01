Как определить качество топлива: Советы водителю
Топливом для транспортных средств называют продукты переработки нефти. В переработанное сырье добавляются различные добавки, призванные улучшить работу двигателя. Их называют присадками. Зачастую, топливо с завода имеет в своем составе определенное количество присадок, однако купить их можно и отдельно.
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Самыми популярными видами топлива для автомобилей считается бензин и дизельное топливо.
Бензин
Бензином называется горючая смесь из легких углеводородов. Бензин был изобретен еще в 19 веке на ряду с двигателем внутреннего сгорания. Существует несколько марок бензина. Сегодня используются марки 80,92,95 и 98 для автомобильных бензинов. В зависимости от величины октанового числа цифра в маркировке бензина будет выше.
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Производители автомобилей в паспорте транспортного средства указывают марку бензина, которым следует заправлять машину. Если использовать не ту марку топлива или продукт низкого качества это неизбежно приведет к порче двигателя и больших затратам на ремонт.
Наивысшим качеством отмечен бензин марки 98, у него самая высокая детонационная стойкость. Он используется в двигателях в высокоэффективных ДВС, у него же самое высокое октановое число.
Детонационная стойкость – уровень сопротивления топлива при сжатии самовозгоранию.
Дизельное топливо
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Качественное дизельное топливо имеет паспорт, в котором указано цетановое число топлива. Топливо отменного качества будет иметь цетановое число в диапазоне 45-55. Также в паспорте указывается сезонность использования дизельного топлива. Оно может быть летним (применение топлива допустимо исключительно при температуре не ниже 0 градусов), зимним (диапазон использования температур от 0 до – 20 градусов) и арктическим (до -50 градусов Цельсия). Важным показателем качества дизеля считается вязкость. Параметры для сезонного топлива разные:
Летний дизель имеет вязкость в диапазоне 3-6 Санти Стокса (сСт)
Зимний дизель – 1,8-5 сСт.
Цетановое число дизельного топлива – это показатель скорости воспламенения топлива от сжатия.
Проверка качества топлива своими силами
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Качество топлива может быть достоверно определено в профильных лабораториях. Но если обратится в лабораторию нет возможности, можно самостоятельно оценить чистоту и наличие примесей.
Качественный бензин не содержит примесей, не имеет осадка и не расслаивается на фракции. Чистый бензин не будет иметь цвета, а если капнуть каплю топлива на чистый лист бумаги, то оно должно полностью испариться. Также можно поджечь немного топлива на стекле. Если вы видите разводы темного цвета – это показатель примесей. Такое топливо лучше не использовать.
Качественное дизельное топливо имеет светло-желтый цвет без осадка и расслоение. Пленка на дизельном топливе имеет фиолетово-голубой оттенок, а сама жидкость не темнеет в процессе хранения. Небольшое количество дизельного топлива на коже будет иметь маслянистую текстуру, а на бумаге оставит желтоватый жирный след.
Как выбрать заправку?
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Чтобы обезопасить себя от покупки некачественного топлива, следует пользоваться только проверенными и популярными АЗС. Не лишним будет попросить у оператора паспорт топлива и удостовериться, что оно произведено в соответствии с ГОСТами. Слишком низкая цена должна вызвать подозрение о “разбавленном“ бензине, а слишком высокая стоимость не имеет оснований. Крупные сети закупают топливо в больших объемах, а это гарантия сертифицированного товара. Другое дело одиноко стоящая заправка на окраине. Таких лучше избегать.
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Заливая в топливный бак низкокачественный бензин, водитель рискует быстрым выходом из строя свечей зажигания, засорением фильтров и форсунок (это же касается и сжиженного газа). От такого топлива появляется нагар на клапанах и поршнях мотора, что вызывает его поломки.
Использование дизельного топлива должно соответствовать сезону. Если использовать “зимнюю“ солярку летом, то это может привести к поломке двигателя. Ведь низкое цетановое число в топливе приводит к ускорению износа двигателя, а высокое число – к перерасходу топлива.
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