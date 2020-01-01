На Русановских садах скорая не смогла проехать по вызову из-за шлагбаума.

Кличко: Нужно решить вопрос с незаконными шлагбаумами в городе Скриншот

В пятницу, 17 июля, Виталий Кличко поручил компетентным службам разработать документ, который будет регулировать установку шлагбаумов в Киеве.

Об этом градоначальник сообщил на онлайн-брифинге.

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Причиной актуальности проблемы стал печальный случай. На днях мужчине стало плохо, ему вызвали скорую. Случилось это на Русановских садах, где был установлен шлагбаум, скорая проехать не смогла, человек умер.

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Правомерность установки шлагбаума выясняется. По словам Виталия Кличко, таких заграждений в городе немало.

Для комплексного решения этой проблемы нужно разработать и утвердить порядок установления шлагбаумов и других средств. Ведь на сегодня этот вопрос не урегулирован. Еще в 2008 году Киевсовет исключил пункт, который регулировал установление шлагбаумов, из Правил благоустройства города.

Заняться новым документом, который бы решил проблему установки ограждений, мэр поручил профильным службам - Департаментам транспортной инфраструктуры и благоустройства районов.

Ранее мы сообщали, что в Киеве проверяют нелегальные парковки.