Устное согласие нарушителя ПДД не отменяет доказательств содеянного: Адвокаты

Если водитель согласился с нарушением ПДД это не повод "расслабляться" полицейскому.

В Украине полиция при остановке водителя часто на видео просит согласиться с фактом нарушения ПДД. Иногда правоохранители не имеют никаких доказательств нарушения. Это не верно. Для подтверждения нарушения требуется полная доказательная картина.

Об этом сообщает Дорожный адвокат.

Читай также: Право остановки без причины: Новые полномочия полиции

В качестве примера приведен случай из работы Верховного суда. Водитель, которого сняли полицейские, на видео не отрицал совершения нарушения. Однако после получения постановления, он решил оспорить его в Верховном суде. На что суд отменил штраф, выписанный полицией.

Выводом суда было следующее: факт признания лицом вины за нарушение ПДД не может быть основанием к взысканию штрафа без доказательств, на которых зафиксировано само правонарушение.

Читай также: Покупка авто из США: Названы настоящие цифры

Со стороны же полиции в суд была передана только пленка с моментом, на котором водитель не отрицает своего нарушения. А за что платить штраф на пленке не было зафиксировано.

Если водителя остановили за нарушение, согласие его или отказ не могут быть доказательством содеянного. Сотрудник полиции обязан фиксировать нарушение на фото или видеоносители с последующей передачей материалов в суд.

Ранее мы сообщали, кто может не соблюдать запрещающие знаки на дороге.