Толи еще будет: Штрафы для таксистов и маршрутчиков в Украине

Часть штрафных обязательств находится в разработке и подлежит принятию Радой.

Штрафы для таксистов и маршрутчиков в Украине depositphotos

Перевозка пассажиров общественным транспортом также регулируется согласно ПДД. К общественному наземному транспорту относятся маршрутки, автобусы, трамваи. К подземному – метро.

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Такси можно назвать общественным транспортом индивидуального пользования.

Каким будет штраф: перевозка пассажиров

Поскольку ТС, которые задействованы в перевозках пассажиров с коммерческой целью, должны проходить обязательный технический осмотр, то его невыполнение влечет штраф (ст 121, ч3 КУоАП).

Впервые обнаруженный просроченный технический осмотр – 340 грн (есть инициатива от Мининфраструктуры увеличить размер штрафа до 3400 грн, пока законопроект не принят).

Если вторично в течение года – лишение прав на 3-6 мес (или арест на 5-10 суток).

В случае остановки правоохранителями общественного транспорта и проверки его на неисправности, водителю грозит штраф – 680 грн (ст 121.ч 1).

Вторично в течение года – лишение прав на 3-6 мес (или арест на 5-10 суток).

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В каждом транспортном средстве, перевозящем пассажиров, предусмотрено разрешенное количество мест для пассажиров. Если количество пассажиров в маршрутном такси превышает допустимое – штраф будет равен 170 грн (согласно ст 121 ч.2 КУоАП). Те же взыскания ждут водителя в перевозках на междугородних и межобластных маршрутах.

Штрафы для таксистов и маршрутчиков в Украине depositphotos

За остановку и высадку пассажиров в неположенном месте – штраф 255 грн.

Отказ водителя от перевозки льготных категорий – 170 грн.

Нарушение режима труда и отдыха водителей пассажирских перевозок – 340 грн.

Если пассажирские перевозки имеют протяженность более 500 км, то управление ТС должно производится несколькими водителями. В случае несоблюдения этой нормы – 170 грн штрафа согласно ЗУ “Об автомобильном транспорте“.

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Как видим, штрафы маршрутчикам вышли немаленькие, особенно, если собрать их все вместе.

Условно общественным транспортом можно назвать и такси.

Штрафы для таксистов и маршрутчиков в Украине depositphotos

Штрафы такси 2020

В Украине на стадии разработки находятся законопроекты, которые урегулируют работу такси. А пока это большой теневой бизнес, в котором работает около 220 тыс водителей.

Такси считается автомобиль, который имеет всю необходимую атрибутику (маркировку в виде знаменитых “шашечек“, мигалку на крыше, датчик замера километров и их стоимость и т.д.) и перевозит пассажиров по лицензии. Лицензия для такси стоит около 3700 грн. Поскольку услуги такси относятся к видам деятельности, требующим лицензии, то наличие ее обязательно.

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Перевозка пассажиров в такси без лицензии карается штрафом в размере от 17 до 34 тыс грн.

Проверить наличие лицензии у водителя могут представители Укртрансбезопасности и в случае нарушения они же выпишут протокол согласно статье 164 КУоАП.

Стоянка и посадка в местах такси транспортом, не имеющим лицензии – 510 грн.

Штрафы для таксистов и маршрутчиков в Украине depositphotos

Как избежать штрафа за нелегальное такси

Если на автомобиле нет обозначений, что он относится к службе такси, проверка такого транспорта на наличие лицензии не может считаться правомерной.

Штраф за тахограф 2020 Украина

Тахограф – это измерительный прибор, который устанавливается в салоне ТС и производит замеры разрешенной скорости транспорта, выполнение норм труда и отдыха водителя и всех членов экипажа.

Согласно ЗУ “Об автомобильном транспорте“, тахографы должны быть установлены в ТС, которые осуществляют маршрутные перевозки ночные, международные, в машинах для перевозки опасных грузов.

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Отсутствие или выключение тахографа во время осуществления международных перевозок карается штрафом в размере 680 грн.

На рассмотрении власти который год находится законопроект об обязательном использовании тахографов в перевозках, дальностью более 50 км. А также об увеличении взысканий за его отсутствие. На данный момент законопроект не принят и отправлен на доработку.

Штрафы для таксистов и маршрутчиков в Украине depositphotos

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