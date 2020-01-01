Велосипедистов на дорогах Украины становится все больше. Напомним о правах и ответственности веловодителей.

Что можно и чего нельзя велосипедисту на трассе: Штраф за нарушения depositphotos

Бум на здоровый образ жизни перешел из разряда моды в обычную жизнь. Велосипед в условиях города может быть неплохой альтернативой автотранспорту, если ехать нужно на небольшое расстояние. Что можно и чего нельзя велосипедистам рассказали в bigmir)net.

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Велосипедист – лицо, управляющее велосипедом. Является полноценным участником дорожного движения и имеет ряд прав и обязанностей.

Что можно и чего нельзя велосипедисту на трассе: Штраф за нарушения depositphotos

В правилах дорожного движения раздел 6 описывает все “можно“ и “нельзя“ для владельца двухколесного.

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Ездить на велосипеде разрешено лицам, не младше 14-ти лет. Разумеется, трехколесный конь для младших детей не идет в счет.

Велосипедисту запрещается:

Буксировать другие велосипеды, или прицеп, который не предусмотрен для буксирования велотранспортом.

Ехать на велосипеде и удерживать себя рукой за другое ТС.

Перемещаться по трассе, при наличии оборудованной вблизи велодорожки.

Что можно и чего нельзя велосипедисту на трассе: Штраф за нарушения depositphotos

Ездить на велосипеде со сломанными тормозами, без клаксона или фары (для ночных переездов) или без специальных светоотражающих элементов на одежде.

Перемещаться по тротуарам и дорожкам для пешеходов, если возраст велосипедиста более 7 лет.

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Перевозить пассажира, кроме детей до 7 лет, при условии использования специального кресла с дополнительными креплениями.

Перемещаться на велосипеде, не держась за руль и отпустив ногами педали.

Велосипедисту разрешено:

Использовать для перемещения велосипед со звуковым сигналом (клаксоном) и дополнительными светоотражающими элементами. Белого цвета – спереди, оранжевого по бокам и красного сзади.

Ночью или в условиях плохой видимости. Велосипед должен быть оборудован фарой, и она должна работать.

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Группа велосипедистов должна перемещаться друг за другом, во избежание проблем с движением других водителей.

Что можно и чего нельзя велосипедисту на трассе: Штраф за нарушения depositphotos

Если организовано перемещение большого количества велосипедистов, которые едут по проезжей части, то они должны быть разделены на группы по 10 человек. Удаленность одной группы от другой не должна быть менее 80-100 метров.

Перевозка грузов на велосипеде ограничена легкими, не мешающими движению и самому веловодителю грузов.

В случае расположения велодорожки за пределами перекрестка, все велосипедисты должны пропустить пересекающий дорожку транспорт.

Во время движения, когда необходимо совершить манёвр, велосипедист должен заблаговременно оповестить участников дорожного движения о своем намерении. Так Читай также: Штраф за побег от полиции: Как еще накажут водителя при вытянутой правой (левой) руке вверх веловодитель подает сигнал о повороте или нужде перестроится вправо (влево). Поднятая кверху левая или правая рука - оповещение об остановке или торможении.

Штрафы для велосипедистов 2020

Невыполнение ПДД – 85 грн (ст 127, п2 КУоАП)

Езда на велосипеде в пьяном виде – 136 грн (ст 127, ч3 КУоАП)

Если действия велосипедиста привели к аварийной ситуации – 170 грн или 20-40 часов исправительных работ (ст 127, ч4 КУоАП).

Для личной безопасности велосипедисту следует помнить об экипировке. Использовать шлем для защиты головы, светоотражающие элементы на одежде и велосипеде.

Что можно и чего нельзя велосипедисту на трассе: Штраф за нарушения depositphotos

Ранее мы сообщали, о пятерке велосипедистов, которые нервируют водителей.