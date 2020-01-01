В сети опубликовали фото неизвестной ранее Таврии: редкие кадры

Таких машин было собрано всего несколько штук в качестве эксперимента.

В последнее время то и дело появляются истории о необычных и неизвестных автомобилях украинского производства. Казалось бы, после “Таврии“ с кузовом Ландо автолюбителей уже ничем не удивить, но это не так.

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Мало кто знал о существовании еще одного редкого универсала на базе Таврии: модели ЗАЗ-1701. К сожалению, этот автомобиль появился не в то время. Так, машине добавили сзади высокую крышу, но это привело к серьезным изменениям, как внешне, так и технически.

Этот автомобиль было невозможно построить на базе обычного хэтчбека, при этом проект данного авто был у НТЦ “ЗАЗ-Автотехника“ – Научно-технического центра, который работал при заводе ЗАЗ и создавал переделки на основе серийной продукции Запорожского автозавода.

ЗАЗ-Автотехника

В 1990 году в НТЦ “ЗАЗ-Автотехника“ создали ЗАЗ-1306, который представлял из себя переднюю часть классической Таврии с лонжеронной рамой, которая тянулась назад. Так, в этом авто была доработана задняя подвеска, которая при увеличившемся весе на 15 кг могла выдерживать дополнительные 100 кг веса.

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Позже именно на шасси ЗАЗ-1306 был создан целый ряд небольших коммерческих автомобилей. Изначально ЗАЗ-1701. Имел заднюю часть от классической Таврии, но потом уровень проема задней двери опустили до уровня пола. На крыше, в свою очередь, даже нашлось место для внешнего багажника.

Несмотря на передовые решения и необычную задумку, никто не мог гарантировать спрос на необычный универсал, поэтому дальше нескольких опытных образцов дело не пошло.

ЗАЗ-Автотехника

Ранее мы писали о редкой Таврии, которую создавали для ралли.