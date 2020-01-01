Декларация Порошенко: Какие авто любит экс-президент

Официально, Порошенко ездит на старом бусике 2010 года.

Автомобили людей, которые находятся при власти всегда вызывали неподдельный интерес у простых людей. Запуск электронных деклараций в Украине позволил людям отслеживать какие авто появляются у чиновников за время нахождения при власти.

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Автомобили, которые чиновники указывают в декларациях всегда вызывали восхищения украинцев. Иногда это было восхищение от того, насколько роскошные и дорогие авто чиновники приобрели себе за бюджетные деньги. Иногда же восхищение вызывал факт того, с каким каменным лицом чиновники записывали себе в декларации “Жигули“ при этом каждый день катаясь на Mercedes S-Class.

Одним из самых обсуждаемых политиков по сей день остается Петр Порошенко. Не угас интерес общества и к автомобилям экс-президента, которых, судя по последней декларации, у него прибавилось.

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Так, на данный момент у Порошенко в декларации за 2021 год 4 автомобиля, из которых он владеет только одним – Mercedes Vito 2010 года выпуска. Цены на этот автомобиль находятся на уровне 15 000 долларов за хорошее состояние, что сравнительно мало на фоне общего состояния Порошенко. Информации об оснащении и комплектации этого авто в открытом доступе, к сожалению, нет. Согласно декларации, президент отдал за этот автомобиль 441 143 грн

Скриншот/YouTube

Еще один легковой автомобиль Jaguar XF 2008 года принадлежит жене Петра Порошенко – Марине. Относительно старый представительский седан с мотором 4,2 литра. В Украине сейчас продается только три таких автомобиля, средний ценник на них находится в районе 17 500 долларов. Согласно декларации, семье Порошенко этот автомобиль обошелся в 454 646 грн.

Скриншот/YouTube

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Помимо этих авто у Порошенко есть право пользования на два Mercedes-Benz S-Class, которые при этом официально оформлены на партию “Европейская солидарность“. При этом машины имеют небольшие различия в плане комплектации (одна модель S500L 4Matic, а вторая S600L).

Скриншот/YouTube

В то же время, разрыв в цене между моделями просто колоссальный и составляет почти 2 миллиона (1 146 356 грн за S500 против 3 439 068 за S600). Даже если учитывать отличие в комплектации, разрыв между автомобилями слишком большой. Вероятнее всего, Mercedes за 3,4 млн гривен имеет скрытую броню (ранее Порошенко неоднократно показывался на публике на бронированном Mercedes S-Class.

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Ранее мы рассказывали о том, каким автопарком обладает депутат Дубинский.