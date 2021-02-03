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Заоблачные цены на новый автомобиль ЗАЗ удивили украинцев

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Ценник на одну и ту же модель в Украине и в РФ отличается в 1,5 раза.
На автомобиль в Украине дают на 2 года больше гарантии
На автомобиль в Украине дают на 2 года больше гарантии
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Недавно мы рассказывали о том, что в Украине начнут собирать Kia Rio. Сборка автомобиля осуществляется на заводе ЗАЗ.

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Новость об этом появилась в сети немногим ранее, чем состоялась официальная презентация новой модели. К сожалению, после объявления всех подробностей, новинка перестала быть такой привлекательной.

Главным отталкивающим фактором стала цена, особенно если учитывать ее в сравнении с автомобилем российской сборки. Так, в РФ цены на седан начинаются от 10 тысяч долларов, в то время как в Украине при условии локализации и “отечественной“ сборки, стоимость автомобиля в 1,5 раза больше и составляет - $15,3 тысячи.

Как известно, в Украине проводится крупноузловая сборка автомобилей. При этом автомобили собираются из российских комплектующих, которые производятся на заводе “Хьонде Мотор Мануфактуринг Рус“ в Санкт-Петербурге.

Скриншот

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Из реально серьезных отличий, между авто в Украине и России можно назвать гарантию, которая в Украине на 2 года больше и составляет 7 лет или 150 000 км пробега.

В Украине за 427 302 грн или же 15,3 тысячи долларов вам предлагают Kia Rio седан с 1,4-литровым бензиновым двигателем и 5-ступенчатой ​​механической КП. В России за тот же автомобиль просят 859 900 рублей, то есть 11,3 тысячи долларов.

За кроссовер (приподнятый хетчбэк) Kia Rio X в базе в Украине придется отдать 451 287 грн ($16 тысяч). В РФ за такой же автомобиль просят 12,9 тысячи долларов.

Ранее мы писали о том, что в Украине начали собирать новый автомобиль на заводе ЗАЗ.

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Теги: ЗАЗ, скандал, цена, Kia, Rio
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Осталось 300 символов
gnom-Fedot    03.02.2021, 17:25
Оценка:  0
gnom-Fedot
...теперь никого не удивляет почему в Украине не дешевеет растаможка...кто же тогда будет этот "неликвид" покупать...
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