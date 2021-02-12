"Мама больше не любит скорость": Дубинский распродает свой автопарк

Похоже, санкции США начали действовать.

Mercedes-Benz в таком же цвете и на таких же номерах выставлен на продажу Скриншот/YouTube

Одиозный нардеп Александр Дубинский начал распродавать свой автопарк. При этом элитных автомобилей в коллекции депутата хватает.

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Так, в сети появилась информация о том, что Александр Дубинский решил избавиться сразу от нескольких своих автомобилей и начал продавать свой знаменитый автопарк. Признать машины Александра было несложно, ведь Mercedes-Benz G55 AMG в зеленой пленке буквально бросается в глаза.

Нардеп решил по-быстрому распродать свои автомобили вскоре после того, как попал под санкции со стороны США. Об этом на своей страничке в Facebook рассказал Евгений Шевченко.

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Автомобили можно найти на довольно популярном сервисе по продаже авто в Украине. При этом на сайте продавца почему-то зовут Василий, но продает он три автомобиля нардепа Дубинского: Cadillac Escalade, Mercedes-Benz G 55 AMG и Honda S2000.

Если Дубинскому удастся продать автомобили по той цене, которая указана на сайте, то ему удастся выручить около 110 тысяч долларов.

“Кажется, мама больше не „любит скорость“, так как Дубинский начал продавать свои многочисленные авто, пока их не арестовали. Санкции в действии, господа“, — прокомментировал грандиозную распродажу Евгений Шевченко.

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