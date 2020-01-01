Автопарк на $500 000 и коллекционные авто: чем владеют украинские звезды

Представители украинского шоу-бизнеса являются поклонниками британского автопрома.

Украинские звезды шоу-бизнеса практически 24/7 находятся под объективами телекамер. В то же время, многих украинцев интересуют достаточно простые вещи, к примеру, на чем ездят украинские знаменитости.

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Звезды Голливуда обладают самыми шикарными и интересными автомобилями, а вот о том, каким авто отдают предпочтения украинские звезды, мы расскажем в сегодняшнем материале.

Алексей Потапенко (Потап) и Юрий Горбунов

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Музыкант и продюсер Потап имеет не только хорошие отношения с известным украинским ведущим Юрием Горбуновым, но и одинаковые авто. Оба предпочитают премиальную британскую марку Land Rover, а если быть точнее, то именно модель Range Rover. Стоимость автомобиля стартует от 80 тысяч долларов (2 миллиона 245 тысяч гривен), а в эксклюзивных комплектациях может и вовсе переваливать за отметку в 250 000 долларов (почти 7 000 000 гривен).

Катя Осадчая

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У супруги Юрия Горбунова Екатерины Осадчей также наблюдается приверженность к британскому автопрому. Ведущая “Світького життя“ предпочитает марку Jaguar. На момент покупки ее Jaguar XJ стоил 2 300 000 гривен. Сейчас на вторичке такие авто стоят от 25 до 50 тысяч долларов.

Дмитрий Монатик и Эктор Хименос-Браво

Instagram/коллаж

Также поклонником британского стиля и роскоши оказался Дмитрий Монатик. Правда в отличие от своих коллег, он предпочитает практичность и современные технологии в авто. Именно поэтому его выбор пал на электрический Jaguar I-PACE.

Именитый шеф-повар Эктор Хименос-Браво также предпочел электрический кроссовер от Jaguar в качестве своего нового авто. Он отметил, что теперь тратит на передвижение по городу в 4 раза меньше. В то же время изначальная стоимость такого автомобиля достаточно приличная и составляет 2 359 082 грн (85 000 долларов).

Тина Кароль

TV.UA

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Знаменитая певица выбивается из общей картины. Так, на фоне своих коллег Тина предпочитает более редкие автомобили для ценителей. Однажды во время съёмок, ее заметили на автомобиле Subaru Impreza STI. Это автомобиль из коллекции покойного мужа Тины – Евгения Огира. Несмотря на внешнюю простоту модели уникальный тюнинг делает ее одним из самых дорогих авто в списке - 70 000 долларов (почти 2 миллиона гривен).

Надя Дорофеева и Джамала

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Обе певицы расписались в том, что они предпочитают немецкое качество, комфорт и скорость, поэтому остановили свой выбор на BMW. Джамала приобрела себе BMW X5 2016 года. Цены на такой автомобиль на вторичке находятся в районе $35-50 тысяч. Надя Дорофеева же купила автомобиль поскромнее, речь идет о BMW X3 прошлого поколения. В зависимости от состояния и комплектации цены на автомобиль варьируют от 20 до 40 тысяч долларов.

Екатерина Кухар

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Прима-балерина подобрала себе автомобиль, который достаточно четко подчеркивает особенности ее характера. Речь идет о Porsche Macan. Ценник на новый автомобиль стартует от 2 000 000 гривен, а вот за топовую комплектацию придется отдать почти 4,5 млн (160,000 долларов).

Ирина Билык

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Певица предпочитает идти в ногу со временем, поэтому ее выбор пал на один из самых современных и популярных электрокаров. В Украине такой автомобиль купить официально невозможно. В США цены варьируются от $36 490 до $53 490, а вот в Европе стоимость этих авто еще выше от 42 900 до 58 490 евро. Ире Билык инновационный электрокар подарил таинственный незнакомец в честь 30-летия дружеских отношений.

Святослав Вакарчук

Скриншот

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Ни для кого не секрет, что фронтмен группы “Океан Эльзы“ является ценителем BMW. Согласно декларации, которую Вакарчук подавал, как депутат, у него в гараже стоит BMW 528I 2012 г.в. за 590 532 грн и купе 640i xDrive 2018 г.в. за 2 071 257 грн. Также известно, что в гараже Вакарчука расположился Range Rover за 3 169 794 грн.

Олег Винник

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Любимец украинцев и тут сумел выделится на фоне своих коллег, купив по возвращению в Украину Mercedes-Benz G-Class. Речь идет о предпоследнем поколении автомобиля, разброс цен на которые, просто колоссальной: $45-100 тысяч.

Владимир Дантес

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В то же время певец, блогер и муж Нади Дорофеевой имеет в своем гараже всего один скромный кроссовер Hyundai Tucson. Сам Дантес говорит о том, что автомобиль не особо роскошный, но при этом очень удобный. В ближайшее время он планирует сменить кроссовер на электрокар. В Украине ценник на этот автомобиль варьируется в пределах 676 300 – 979 100 грн (25-35 тысяч долларов) в зависимости от комплектации.

Настя Каменских

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Популярная певица и жена Алексея Потапенко подобрала себе роскошный, элегантный и стильный автомобиль – Mercedes-Benz GLE Coupe. В зависимости от двигателя и комплектации ценник автомобиля колеблется от 2 318 000 до 4 283 983 грн.

Злата Огневич

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Певица решила пойти по пути разумной экономии. Так, Злата приобрела для себя премиальный седан Hyundai Azera/Grandeur. Несмотря на относительную простоту марки, данная модель отличается очень хорошим оснащением за умеренные деньги. Стоимость такого автомобиля на вторичке колеблется в районе $15-26 тысяч.

Александр Педан

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Популярный телеведущий и комик Александр Педан приобрел шведский кроссовер Volvo XC 60 сразу после рождения сына. Данная модель на вторичке продается в диапазоне $14-30 тысяч.

Андрей Хлывнюк

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Вокалист группы “Бумбокс“ также предпочитает шведские кроссоверы, правда большего размера. Сейчас во владении Андрея Volvo XC90 2011 года. Стоимость такого автомобиля на вторичке варьируется в пределах $10-25 тысяч.

Оксана Марченко

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Безусловным победителем в номинации самый крупный и роскошный автопарк является Оксана Марченко. Так, согласно декларации ее мужа, в собственности Оксаны сразу 11(!) автомобилей: 5 Mercedes-Benz, 2 Range Rover, Bentley Continental GT, Lexus LX 570, Toyota Land Cruiser 200 и BMW X5. Самым последним приобретением является кроссовер BMW X5. Примерная стоимость всего автопарка Оксаны Марченко 600 000 долларов (16 770 000 гривен).

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