Спасатель из Запорожья сделал самое необычное предложение руки и сердца: видео
Накануне дня Влюбленных спасатели из Запорожья провели одно из самых необычных учений, которое закончилось очень романтично. Так, сотрудник ГСЧС решил сделать предложение своей девушке очень необычным образом.
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В фееричном действе были задействованы журналисты, коллеги спасателя и сразу 3 служебных автомобиля. Ситуацию разыграли так, вроде бы пожарный автомобиль приехал на вызов и по «чистой случайности» все происходило рядом с местом работы избранницы спасателя.
Необычное предложение руки и сердца полностью себя оправдало. Так, приезд пожарных автомобилей и суета спасателей вокруг очень заинтересовали всех вокруг, и вот, в момент наибольшего напряжений, появился главный герой этого действа.
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Из-за пожарной машины появился работник ГСЧС в парадной форме с букетом красных роз, встал на колено, и держа в руке золотое кольцо сделал предложение своей второй половинке. Надежды мужчины оправдались, и его возлюбленная сказала заветное “Да“.
При этом одним из главных фигурантов романтичной процессии стала пожарная машина АЦ-60 (TGM 15.250)-164, которую изготовили в Украине на предприятии “Пожмашина“. Автомобиль построен на шасси MAN TGM.
Внутри помещается до 7 человек личного состава, а за кабиной расположен бак на 4700 литров и насос с производительностью 60 л в сек. и напором до 100 м. Автомобиль укомплектован турбодизельным двигателем на 250 л.с.
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