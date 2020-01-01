Спасатель из Запорожья сделал самое необычное предложение руки и сердца: видео

Грандиозное представление мужчине помогли организовать коллеги.

Накануне дня Влюбленных спасатели из Запорожья провели одно из самых необычных учений, которое закончилось очень романтично. Так, сотрудник ГСЧС решил сделать предложение своей девушке очень необычным образом.

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В фееричном действе были задействованы журналисты, коллеги спасателя и сразу 3 служебных автомобиля. Ситуацию разыграли так, вроде бы пожарный автомобиль приехал на вызов и по «чистой случайности» все происходило рядом с местом работы избранницы спасателя.

Необычное предложение руки и сердца полностью себя оправдало. Так, приезд пожарных автомобилей и суета спасателей вокруг очень заинтересовали всех вокруг, и вот, в момент наибольшего напряжений, появился главный герой этого действа.

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Из-за пожарной машины появился работник ГСЧС в парадной форме с букетом красных роз, встал на колено, и держа в руке золотое кольцо сделал предложение своей второй половинке. Надежды мужчины оправдались, и его возлюбленная сказала заветное “Да“.

При этом одним из главных фигурантов романтичной процессии стала пожарная машина АЦ-60 (TGM 15.250)-164, которую изготовили в Украине на предприятии “Пожмашина“. Автомобиль построен на шасси MAN TGM.

Внутри помещается до 7 человек личного состава, а за кабиной расположен бак на 4700 литров и насос с производительностью 60 л в сек. и напором до 100 м. Автомобиль укомплектован турбодизельным двигателем на 250 л.с.

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