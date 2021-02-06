Оригинальные подарки мужчине в машину на 14 февраля: подборка

Проблема выбора подарков второй половинке знакома каждому перед Днем Валентина.

14 февраля уже совсем близко, а этом означает, что тысячи пар сейчас отчаянно ищут в сети, что можно подарить своей второй половинке. При этом многие девушки и жены рассматривают именно подарок для мужчины в машину.

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Вариантов масса, от дешевого китайского ширпотреба, до элитных тюнинг-наборов по несколько тысяч долларов. Учитывая, что заядлым автомобилистом может быть не только мужчина, но и женщина, мы рассмотрим максимально универсальные и нужные подарки в машину.

Что подарить любимому на День Валентина

Автомагнитола

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Можно найти подходящий вариант как для старых, так и для новых автомобилей. В первом случае 2-DIN магнитола поможет осовременить авто и добавить в него такие функции как навигация, камера заднего вида и даже громкая связь.

Если же вы рассматриваете мультимедийное устройство для нового авто, то тут, как правило, выбор падает на так называемые тесла-экран. Основная особенность такого девайса в том, что он заменяет привычные органы управления в автомобиле огромной сенсорной панелью.

Существует отдельная каста меломанов, которые устанавливают в авто аудиосистемы, которые могут быть в стоимость самого автомобиля. С такими людьми лучше посоветоваться, какая именно магнитола им нужна, ведь есть большой риск купить что-то не то.

Сертификат на обслуживание в автосервисе

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Казалось бы, не самый романтичный подарок, но если вы и ваша вторая половинка за практичность, то лучшего решения вам попросту не найти. Так, речь идет не обязательно об СТО, которые занимаются ремонтом авто (как минимум сложно угадать, на какую сумму сломается автомобиль в этот раз). К примеру, существует разные детейлинг-студии и тюнинг ателье, на которые всегда не хватает денег и времени, в этом случае сертификат придется как раз кстати.

Накидки на сидения

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Не самый оригинальный подарок мужчине в машину, но зато один из самых практичных. Так, помимо защиты самих сидений, при правильном выборе накидки также будут служить стильным дополнением интерьера. Также существуют версии с подогревом, охлаждением и даже массажем!

Компактный холодильник

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Если ваша вторая половинка постоянно в разъездах, то такой девайс будет просто незаменим. К тому же, если вы решитесь выбраться на природу с друзьями или с семьей, то сможете не привязываться к температуре окружающей среды и не боятся, что скоропортящиеся продукты нужно поскорее приготовить.

Урок экстремального вождения

Скриншот/YouTube

Поверьте, каждый водитель за рулем хоть раз думал о том, как он делает полицейский разворот и лихо скрывается под визг покрышек. Нельзя позволить, чтобы мечты вашей второй половинки так и остались мечтами. Урок экстремального вождения позволит водителю не только получить новые впечатления от привычного занятие, но и поможет справиться с управлением авто в непредвиденных ситуациях.

Органайзер

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Так или иначе в багажнике постоянно ездит определенный набор предметов, которые просто необходимы в дороге. Если вас достало вечное дребезжание и беспорядок в багажнике, то стоит присмотреться к органайзерам для автомобильной поклажи.

Комплект громкой связи Bluetooth

Скриншот/YouTube

Подобная опция есть даже не во всех новых авто. Если по работе человеку нужно часто ездить за рулем и при этом много общаться по телефону, то комплект громкой связи в авто станет просто незаменим помощником.

Мультитул

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Компактный набор инструментов, который с легкостью поместиться в бардачке и всегда будет в автомобиле еще никому не повредил. Тем более, что сейчас такие девайсы выпускают даже в форме удобных наручных браслетов.

Кофеварка

Скриншот/YouTube

Если ваша вторая половинка часто путешествует на автомобиле и при этом не представляет себе жизнь без хорошего кофе, то мини-кофеварки могут стать отличным решением для подарка мужу на 14 февраля. Существуют как варианты с ручным приготовлением, так и настоящие аккумуляторные кофемашины.

Автоаксессуары

Сюда можно отнести любую полезную мелочовку для автомобиля, которая стоит относительно недорого. Если не хотите тратить большие деньги и сделать своей второй половинке приятно, то обратите внимание на эти девайсы для авто:

Освежитель воздуха Именная рамка для номерного знака Держатель для телефона Противоскользящий коврик на торпеду Автомобильное зарядное устройство и т.п.

Ранее мы писали о том, что можно подарить водителю на Новый год.