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В Киеве заметили мобильные снегоплавильные машины: зачем они нужны

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Насколько эффективной оказалась такая техника в столице.
Установка переплавляет около 60 тонн снега в час
Установка переплавляет около 60 тонн снега в час
Скриншот/YouTube

В Киеве были замечены уникальные снегоплавильные машины. Благодаря этим монстрам можно быстро и эффективно избавиться от гор снега, только вот и тут есть несколько нюансов.

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Автомобили коммунальные и принадлежат городу, при этом на всю Украину существует только две мобильных снегоплавильные станции. Откровенно говоря, такого количества снегоплавильных станций мало даже для одного района столицы, не говоря уже о Киеве, а тем более об Украине в целом.

Принцип работы автомобиля достаточно простой. В автомобиль попадает снег, а выливается чистая вода, которую сливают в канализацию. Весь мусор и шлак, который находится в снегу на дорогах, остается на дне специальных контейнеров. Сами контейнеры являются сменными и по мере заполнения такого контейнера его можно заменить, а мусор, который в нем собрался отправить на свалку.

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Автомобили были закуплены коммунальными предприятиями еще в 2018 году и во время снегопадов несколькими неделями ранее, они работали практически круглосуточно. Одно такое устройство находится в Шевченковском, а другое в Печерском районе столицы.

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Теги: снегоплавильные машины, Киев, столица, видео, снегоуборочная техника
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