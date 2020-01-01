В Киеве заметили мобильные снегоплавильные машины: зачем они нужны

Насколько эффективной оказалась такая техника в столице.

В Киеве были замечены уникальные снегоплавильные машины. Благодаря этим монстрам можно быстро и эффективно избавиться от гор снега, только вот и тут есть несколько нюансов.

Читай также: За раскапывание своего автомобиля от снега можно получить штраф: видео

Автомобили коммунальные и принадлежат городу, при этом на всю Украину существует только две мобильных снегоплавильные станции. Откровенно говоря, такого количества снегоплавильных станций мало даже для одного района столицы, не говоря уже о Киеве, а тем более об Украине в целом.

Принцип работы автомобиля достаточно простой. В автомобиль попадает снег, а выливается чистая вода, которую сливают в канализацию. Весь мусор и шлак, который находится в снегу на дорогах, остается на дне специальных контейнеров. Сами контейнеры являются сменными и по мере заполнения такого контейнера его можно заменить, а мусор, который в нем собрался отправить на свалку.

Читай также: Осадки в виде сосулек: почему нельзя оставлять авто возле дома, фото

Автомобили были закуплены коммунальными предприятиями еще в 2018 году и во время снегопадов несколькими неделями ранее, они работали практически круглосуточно. Одно такое устройство находится в Шевченковском, а другое в Печерском районе столицы.

Вам также может быть интересно: