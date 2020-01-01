Сколько экипажей полиции нужно, чтобы скорая объехала пробку: видео

В Украине почему-то не принято пропускать скорую помощь на дороге.

В патрульной полиции рассказали о том, как им пришлось перекрыть полгорода, чтобы сопроводить скорую с роженицей в больницу. Бригада скорой помощи из Борисполя попросту не могла прорваться в больницу через плотный поток машин.

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Посмотрев на безысходность ситуации и состояние роженицы, которое ухудшалось каждую минуту, медики решили позвонить в полицию и попросить у них помощи. В полиции определили, что на проспекте Победы затруднено движение из-за двух аварий. По итогу совместные действия полиции и скорой координировались по мобильному телефону.

Сразу два экипажа патрульной полиции перекрыли дорогу с бульвара Тараса Шевченко, улицы Дмитровской и проспекта Победы. После этого Саксаганского начала ехать, и скорой удалось вырваться из оцепления.

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Позже, уже на улице Вячеслава Черновола медики снова обратились за помощью к полиции и тут уже два экипажа патрульных сопровождали скорую по встречке. С таким сопровождением пациентку в срочном порядке доставили в больницу на улице Багоутовской.

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