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Не моя машина: Арахамия прокомментировал свое нарушение на Land Cruiser

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В эту пятницу глава фракции "Слуга народа" запарковал огромный внедорожник прямо на пешеходном переходе.
Автомобиль был куплен только в 2021 году
Автомобиль был куплен только в 2021 году
Скриншот/Facebook

В конце прошлой недели депутат от Слуги Народа Давид Арахамия оказался в эпицентре скандала из-за нарушения ПДД. Так, депутат приехал на встречу в офис Зеленского и припарковал автомобиль прямо на пешеходном переходе.

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Об этом Арахамия рассказал во время брифинга по итогам съезда партии “Слуга народа“ в субботу 13 марта.

При этом, в декларации главы фракции “Слуги народа“ Давида Арахамии журналисты автомобиль, на котором он нарушил ПДД, не нашли. Речь идет о новенькой Toyota Land Cruiser 200.

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На вопрос, почему же так произошло, нардеп отметил, что машина принадлежит его жене, а так как она была куплена в этом году, то автомобиль журналисты увидят уже в новой декларации, которую нардеп должен подать до 1 апреля.

Арахамия также рассказал, что он и его жена обязаны декларировать покупку нового имущества с разной частотой.

“Если бы я на себя покупал, то должен был бы сообщить в течение 15 дней, а если это члены семьи, то они подают декларацию раз в год“, — объяснил политик.

Начало нужного фрагмента с 33.20 минуты:

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Теги: Слуга народа, Давид Арахамия, нарушение ПДД, Land Cruiser, объяснение
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Комментариев (1)
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lusyika    15.03.2021, 13:17
Оценка:  +1
lusyika
ЗЕльцман обіцяв кінець епохи бідності...тепер з'ясовується для кого!!!!!!
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