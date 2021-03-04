Rolls-Royce и Mercedes: на каких авто ездят украинские депутаты

Некоторые депутаты умудряются купить элитные внедорожники по 20 тыс. грн.

Автомобили депутатов и чиновников всегда вызывали у украинцев неподдельный интерес. Так, только за последний год минимум 15 депутатов приобрели себе новенькие Mercedes-Benz, Toyota Land Cruiser и даже достаточно дорогой Rolls-Royсе.

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Новенький внедорожник BMW Х5 появился у “слуги народу“ Евгения Шевченко. Журналисты трижды видели, как этот автомобиль въезжал на закрытую парковку в ВР. Автомобиль записан на сына нардепа, который работает следователем в ГБР. Судя по его последней декларации в открытом доступе (за 2018 год) денег у родственника нардепа на покупку такого автомобиля не было.

Еще одним любителем BMW Х5 оказался депутат от “Слуги народа“ Максим Гузенко. Автомобиль зарегистрирован на аграрную фирму Гузенко “Агрохим партнер”. Журналисты несколько раз фиксировали этот автомобиль при выезде с закрытой парковки ВР.

Скриншот/YouTube

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Новыми авто обзавелись и несколько других “слуг народа” Николай Галушко теперь ездит на Toyota Land Cruiser 200, которая зарегистрирована на маму нардепа. Откуда у 65-летней женщины деньги на такой автомобиль депутат не рассказал.

Любителем Toyota Land Cruiser оказался также и “слуга народу” Арсений Пушкаренко. По его словам, автомобиль он купил в кредит.

Еще один нардеп от слуги народа Валерий Колюх ездит на новом Volvo ХС90. По его словам, автомобиль принадлежит его помощнику и тот его просто подвозил.

Представитель “Батьківщини” Андрей Николаенко пересел на новый Lexus LX 450D. Автомобиль уже по классике записан на отца-пенсионера и нардепа первого созыва ВР Ивана Николаенко.

Скриншот/YouTube

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В новенький седан Audi A8 пересел еще один соратник Тимошенко – Сергей Власенко. Ориентировочная стоимость автомобиля после рестайлинга - 4,3 млн грн.

Константина Бондарева, который является однопартийцем Власенко заметили в новенькой Toyota Land Cruiser Prado. Представитель “ОПЗЖ” Михаил Папиев недавно пересел на новенький Volkswagen Touareg, который он купил в лизинг и ежемесячно выплачивает за него 60 тысяч гривен.

Еще один депутат от “ОПЗЖ” Суто Мамоян, раньше уже попадался на покупке Toyota Land Cruiser 200 за 20 тысяч гривен. Недавно журналисты заметили, как он садится в новенький Rolls Royce Сullinan.

Скриншот/YouTube

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Судимый ранее за изнасилование бывший “слуга народа” Роман Иванисов был замечен на новеньком Mercedes-Benz GLS 400. Автомобиль оформлен на жену нардепа.

Новый Land Rover Defender появился и у Дмитрия Шпенова. Автомобиль зарегистрирован на компанию “Институт стратегических исследований”, которая за последние 10 лет официально не заработала и половины стоимости нового авто депутата.

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