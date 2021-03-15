ВАЗ-2109 продают за 40 тыс. долларов: что особенного в этой машине

Автомобиль имеет пробег всего 10 км.

В мире существует немало редких автомобилей, которые представляют настоящую коллекционную ценность. С каждым годом, некоторые автомобили прибавляют в цене, из-за чего относительно простые, но старые авто, могут продаваться за внушительные суммы.

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При этом в мире ретро-автомобилей нет объективных критериев оценивания, из-за чего некоторые владельцы переоценивают автомобили, которые хранятся у них в гаражах. Эта история об одном ВАЗ-2109 1997 года выпуска, которому вскоре исполнится почти 25 лет. Автомобиль с пробегом в 10 км удалось найти в городе Тольятти в России.

За счет небольшого пробега, состояние автомобиля не просто идеальное, а буквально заводское. На авто сохранились даже пломбы и заводские наклейки. Владелец рассказал, что автомобиль никогда не выезжал на дороги общего пользования и после покупки его сразу же поместили в гараж.

В то же время, за автомобилем присматривали все это время. За 25 лет у ВАЗ-2109 открывали только капот и багажник. В салоне авто и вовсе сохранилась заводская пленка.

Auto.ru

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Колеса, резина и часть расходников родные, а брызговики и стеклоочистители даже не были установлены на этот автомобиль. Под капотом у этого авто разместился 1,5-литровый мотор мощностью 72 л.с., который работает в паре с пятиступенчатой механикой.

А вот ценник у автомобиля просто космический. Владелец хочет его продать за 40 000 долларов. Даже учитывая состояние авто, ценник на него слишком завышен, ведь автомобиль не имеет никакой коллекционной ценности на данный момент. Не исключено, что ВАЗ-2109 удастся продать за такую сумму, но для этого должно пройти еще как минимум 25 лет.

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